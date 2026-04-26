Ουάσινγκτον: Θύελλα αντιδράσεων για τη στάση των παρευρισκομένων μετά το ένοπλο επεισόδιο – Selfies και δωρεάν σαμπάνιες

Σφοδρές επικρίσεις και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν οπτικά ντοκουμέντα από την αίθουσα του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που αποτυπώνουν την αλγεινή συμπεριφορά ορισμένων παρευρισκομένων αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση και την εσπευσμένη απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τον αρχικό πανικό που επικράτησε, με τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών να δίνουν εντολές για άμεση κάλυψη και τους προσκεκλημένους να αναζητούν προστασία κάτω από τα τραπέζια, η εικόνα που διαμορφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα προκάλεσε αίσθηση.

Τα σημεία που προκάλεσαν την οργή των χρηστών

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καταγράφονται σκηνές που πολλοί χαρακτήρισαν ως δείγμα «απόλυτου ξεπεσμού». Behold the main stream media responding to the attempted assassination of President Trump by … stealing bottles of wine! Utter scum pic.twitter.com/Jmxp3fFJKH— David Vance (@DavidVance) April 26, 2026

Άτομα που φέρονται να ανήκουν στον δημοσιογραφικό κόσμο ή στις συνοδείες τους εικονίζονται να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια, συλλέγοντας μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας. Την ώρα που η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, ορισμένοι επέλεξαν να απαθανατίσουν τη στιγμή βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πλάνα, ένας άνδρας διακρίνεται να συνεχίζει το δείπνο του ατάραχος, παρά την αναταραχή που προηγήθηκε. Panique ? Terreur ?

Non. Des invités et journalistes se jettent sur les bouteilles de vin pour les voler tranquillement, comme à la fin d’un open bar. Une femme est filmée en train de rafler plusieurs bouteilles pendant que Trump est évacué. pic.twitter.com/s3SGsdVCzq— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) April 26, 2026 This man was too hungry pic.twitter.com/KUsjwxENpk ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 26, 2026

Το «δικαστήριο» των Social Media

Οι αναρτήσεις των χρηστών κυμαίνονται από την ηθική καταδίκη έως τον καυστικό σαρκασμό, με το επίκεντρο της κριτικής να στρέφεται στην ποιότητα των αμερικανικών ΜΜΕ.

«Δείτε πώς αντιδρούν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ… κλέβοντας κρασιά», σχολίασε χρήστης, ενώ άλλοι εστίασαν με ειρωνική διάθεση στο υψηλό κόστος ζωής και τις τιμές του αλκοόλ στις ΗΠΑ, δικαιολογώντας σκωπτικά την «ευκαιρία» που άρπαξαν οι παρευρισκόμενοι.

Μέχρι στιγμής, η Ένωση Ανταποκριτών δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις συγκεκριμένες εικόνες, οι οποίες ωστόσο έχουν ήδη λάβει τεράστια δημοσιότητα, επισκιάζοντας την ειδησεογραφία γύρω από το ίδιο το περιστατικό ασφαλείας.