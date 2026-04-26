Ουάσινγκτον: Θύελλα αντιδράσεων για τη στάση των παρευρισκομένων μετά το ένοπλο επεισόδιο – Selfies και δωρεάν σαμπάνιες
Τα σημεία που προκάλεσαν την οργή των χρηστών
Σφοδρές επικρίσεις και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν οπτικά ντοκουμέντα από την αίθουσα του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που αποτυπώνουν την αλγεινή συμπεριφορά ορισμένων παρευρισκομένων αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση και την εσπευσμένη απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ.
Παρά τον αρχικό πανικό που επικράτησε, με τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών να δίνουν εντολές για άμεση κάλυψη και τους προσκεκλημένους να αναζητούν προστασία κάτω από τα τραπέζια, η εικόνα που διαμορφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα προκάλεσε αίσθηση.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καταγράφονται σκηνές που πολλοί χαρακτήρισαν ως δείγμα «απόλυτου ξεπεσμού».
Άτομα που φέρονται να ανήκουν στον δημοσιογραφικό κόσμο ή στις συνοδείες τους εικονίζονται να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια, συλλέγοντας μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας. Την ώρα που η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, ορισμένοι επέλεξαν να απαθανατίσουν τη στιγμή βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πλάνα, ένας άνδρας διακρίνεται να συνεχίζει το δείπνο του ατάραχος, παρά την αναταραχή που προηγήθηκε.
Το «δικαστήριο» των Social Media
Οι αναρτήσεις των χρηστών κυμαίνονται από την ηθική καταδίκη έως τον καυστικό σαρκασμό, με το επίκεντρο της κριτικής να στρέφεται στην ποιότητα των αμερικανικών ΜΜΕ.
«Δείτε πώς αντιδρούν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ… κλέβοντας κρασιά», σχολίασε χρήστης, ενώ άλλοι εστίασαν με ειρωνική διάθεση στο υψηλό κόστος ζωής και τις τιμές του αλκοόλ στις ΗΠΑ, δικαιολογώντας σκωπτικά την «ευκαιρία» που άρπαξαν οι παρευρισκόμενοι.
Μέχρι στιγμής, η Ένωση Ανταποκριτών δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις συγκεκριμένες εικόνες, οι οποίες ωστόσο έχουν ήδη λάβει τεράστια δημοσιότητα, επισκιάζοντας την ειδησεογραφία γύρω από το ίδιο το περιστατικό ασφαλείας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις