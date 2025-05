Στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη είναι σήμερα Πέμπτη 15/5 τα βλέμματα και στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με τη συνάντηση Κορυφής Μόσχας και Κιέβου, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέληξε στην απόφασή του για τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας που θα ταξιδέψει στην Τουρκία, προκειμένου να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις.

Όπως διέρρευσε από το Κρεμλίνο, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο οποίος ηγήθηκε των προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία το 2022.

Μαζί του θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Mikhail Galuzin, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Alexander Fomin και ο Igor Kostyukov, επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

Επίσης, κατονομάζεται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων αξιωματούχων από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και την προεδρική διοίκηση.

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, είχε κυκλοφορήσει η διαρροή ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δεν θα συμμετείχε στις συνομιλίες, άρα δεν θα ταξίδευε και στην Κωνσταντινούπολη.

Πάντως, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να να γίνει μία συνάντηση κορυφής στη γειτονική χώρα.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου ανακοίνωσε πως ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ που πραγματοποιεί περιοδεία στα αραβικά κράτη για εμπορικές συμφωνίες, είχε δηλώσει ότι αν ταξιδέψει ο Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη, θα έδινε και ο ίδιος το «παρών».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε ότι συζήτησε με την ομάδα του για τη μορφή των επερχόμενων συνομιλιών στην Τουρκία, αναμένοντας να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία πριν αποφασίσει την επόμενη κίνηση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν καθ’ οδόν προς την τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα την Τετάρτη το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μόνο εάν παρευρεθεί και ο Πούτιν.

«Περιμένω να δω ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ουκρανία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας αμφιβολίες για την προθυμία της Μόσχας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.



