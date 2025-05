Στο ίδιο τραπέζι, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, κάθονται σήμερα Πέμπτη 15/5 Ρωσία και Ουκρανία, σε μια κρίσιμη διπλωματική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που διεξάγονται στην Κωνσταντινούπολη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 10 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, ανέφερε αρχικά το ρωσικό πρακτορείο TASS. Ουκρανός αξιωματούχος αντέδρασε, δηλώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πότε θα αρχίσουν οι συνομιλίες στην Τουρκία.

Ο Αντρίι Κοβαλένκο, αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ότι η έναρξη των συνομιλιών στις 10 π.μ. «δεν ήταν προγραμματισμένη και δεν ήταν αληθινή».

Στο μεταξύ, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα παραστούν στις συνομιλίες αυτές, τις πρώτες άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν πρότεινε την Κυριακή τη διεξαγωγή αυτών των άμεσων συνομιλιών με την ουκρανική πλευρά «χωρίς προϋποθέσεις».

Αργά χθες, Τετάρτη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα μέλη της ρωσικής αποστολής, στην οποία θα συμμετέχουν έμπειροι τεχνοκράτες, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του Πούτιν, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν. Ωστόσο το όνομα του Πούτιν δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο.

Μετά την ανακοίνωση αυτή Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ, που πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του Κόλπου, δεν θα πάρει μέρος στις συνομιλίες.

Η απουσία των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας μειώνει τις πιθανότητες να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προκαλέσει τον Πούτιν να συμμετάσχει στις συνομιλίες, «αν δεν φοβάται».

Ο Ζελένσκι βρισκόταν χθες καθ’ οδόν προς την Άγκυρα, για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, και Ουκρανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μόνο αν παραστεί και ο Πούτιν.

Στο καθιερωμένο βίντεο που αναρτά κάθε βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει για τις κινήσεις της στις ειρηνευτικές συνομιλίες, μόλις ξεκαθαριστεί η συμμετοχή ή όχι του Πούτιν.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.



We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih