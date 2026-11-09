Οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ανέβασαν τεράστιο πανό με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ – Δείτε την ανατριχιαστική στιγμή (βίντεο)
Το εντυπωσιακό σκηνικό τράβηξε τα βλέμματα
Μια εντυπωσιακή εικόνα δημιούργησαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ στις εξέδρες του γηπέδου, όταν σήκωσαν ένα τεράστιο πανό με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Οι κερκίδες ήταν γεμάτες από φιλάθλους, όταν ξαφνικά, από το κάτω μέρος της εξέδρας, άρχισε να ξεδιπλώνεται ένα γιγαντιαίο πανό.
Με συντονισμένες κινήσεις, οι οπαδοί το τραβούσαν σταδιακά προς τα πάνω, μέχρι που αυτό απλώθηκε και κάλυψε ολόκληρη την κερκίδα, αποκαλύπτοντας τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
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Το εντυπωσιακό σκηνικό δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, με την εικόνα να δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που το τεράστιο πανό κάνει την εμφάνισή του:
πηγή στην Google
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