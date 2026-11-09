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Κρακοβία: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης με τους έξι νεκρούς – Νέο βίντεο από την επιχείρηση των αστυνομικών

Πέθανε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν

Κρακοβία: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης με τους έξι νεκρούς – Νέο βίντεο από την επιχείρηση των αστυνομικών
Οι πολωνικές Αρχές ερευνούν την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία και τον εντοπισμό τριών νεκρών μελών της οικογένειας του δράστη. (PAP)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:56

Ο δράστης που σκότωσε έξι ανθρώπους κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στην Πολωνία, το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Την είδηση μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

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Παράλληλα, νέο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που το αυτοκίνητο του δράστη χτύπησε σε άλλο όχημα.

Στα πλάνα φαίνονται οι δύο αστυνομικοί να κατεβαίνουν από το περιπολικό και να δίνουν μάχη σχεδόν εξ επαφής με τον Οκσίνσκι. Αν και οι δύο έπεσαν χτυπημένοι από τα πυρά του 24χρονου, ο ένας από τους δύο κατάφερε να τον πυροβολήσει και να τον ακινητοποιήσει.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση, σπάνια για τα δεδομένα της χώρας, οι αρχές προχώρησαν στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ενώ κηρύχθηκε εθνικό πένθος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η επίθεση ενδέχεται να είχε ως κίνητρο την ακροδεξιά ιδεολογία.

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