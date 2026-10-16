Παναθηναϊκός – Μπόρατς: Συνελήφθησαν πέντε φίλαθλοι – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και σουγιάς

Στη σύλληψη πέντε οπαδών προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο του αγώνα Παναθηναϊκός – Μπόρατς στο ΟΑΚΑ, για τη League Phase του Conference League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

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Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Πέμπτη 15-10-2026 στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -5- άτομα, ηλικίας 35, 31, 28 και 27 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί φωτοβολίδων.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη ο 27χρονος να κατέχει πολυεργαλείο με αναδιπλούμενη λεπίδα ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν ακόμα -3- άτομα να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμη, μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έκανε χρήση βεγγαλικού χειρός κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.