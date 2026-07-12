Ανάλυση Sky News για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου – Ποιες είναι οι δύο επιλογές του Τραμπ

Σε φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης μπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Sky News να χαρτογραφεί το γεωπολιτικό σκηνικό της επόμενης ημέρας.

Η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε από την ιρανική επίθεση σε πλοίο κυπριακών συμφερόντων, τον εκ νέου αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, καθώς και από τα αμερικανικά αντίποινα που ακολουθήθηκαν από ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου.

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Όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου στην περιοχή, Σέλι Λόγκουντ, οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου είχε διαμηνύσει πως «η εκεχειρία είχε τελειώσει», γεγονός που καθιστά πλέον όλα τα σενάρια ανοιχτά.

Αναφερόμενη στην τροπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η δημοσιογράφος υπογραμμίζει: «Το Ιράν πλήττει και πάλι γειτονικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες για εβδομάδες φαίνονταν να βρίσκονται εκτός στόχου.

Παράλληλα, τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Και, όπως φαίνεται, τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει ξανά, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».

Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει πως οποιαδήποτε απάντηση των ΗΠΑ θα πυροδοτούσε σκληρά αντίποινα. Πράγματι, μετά τους 140 αμερικανικούς βομβαρδισμούς, το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραύλων και drones.

Η Λόγκουντ σημειώνει χαρακτηριστικά: «το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα αντιμετωπίζονταν με σφοδρή απάντηση.

Αυτή τη φορά, όμως, οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν περιορίστηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, που είχαν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που στο παρελθόν αποτελούσαν αγαπημένο στόχο του Ιράν, δέχθηκαν επίθεση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες».

«Πλέον κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου»

Το κλίμα τρόμου μεταφέρθηκε την Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι. Η δημοσιογράφος περιγράφει πως «οι κάτοικοί του ξύπνησαν με ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ σε ομάδες WhatsApp σε όλη τη χώρα κυριάρχησαν εκφράσεις αγωνίας και βωμολοχίες — μια ένδειξη του φόβου ότι η χώρα θα μπορούσε να ξαναζήσει τις επιθέσεις που είχε υποστεί τόσο έντονα κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες αυτού του πολέμου».

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Στην ανάλυσή της με τίτλο «φαίνεται πως πλέον κανείς δεν βρίσκεται εκτός στόχου», η ανταποκρίτρια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ακόμη και το Κατάρ, που λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής, βρέθηκε στο στόχαστρο, «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει πλέον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε επίσης εισερχόμενα πυρά, με κατοίκους να περιγράφουν εκρήξεις που έκαναν τα παράθυρα να τρίζουν σε ολόκληρη τη Ντόχα».

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 12, 2026

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα διπλωματίας που αποτύπωναν τα πρωτοσέλιδα της περιοχής για τις επαφές του Ομάν με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, και το Μουσκάτ επιβεβαίωσε επιθέσεις από drones στο έδαφός του.

Παράλληλα, το μήνυμα εκδίκησης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «ήταν χαραγμένο πάνω σε έναν πύραυλο που φέρεται να εκτοξεύθηκε στις σημερινές επιθέσεις και δημοσιοποιήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης».

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Κατάρρευση των διπλωματικών προσπαθειών

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Ιρανού διαπραγματευτή, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι «η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Σας είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα.

Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα», η δημοσιογράφος εκτιμά πως «φαίνεται ότι το μνημόνιο κατανόησης του περασμένου μήνα ερμηνεύεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις δύο πλευρές».

«Η συμφωνία προέβλεπε την άμεση επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως το Ιράν φαίνεται να επιτίθεται σε πλοία που παρακάμπτουν τη διαδρομή την οποία ελέγχει στη βόρεια πλευρά των στενών.

Πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μου δήλωσε ότι η διαδρομή που ελέγχεται από τον αμερικανικό στρατό στα νότια, η οποία ακολουθεί τις ακτές του Ομάν, έχει βοηθήσει σημαντικά τα πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα περισσότερα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους (transponders) για να περάσουν απαρατήρητα.

Κάθε άλλο παρά φυσιολογικές συνθήκες επικρατούν σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία, σε καιρό ειρήνης, διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου», αναφέρει η δημοσιογράφος.

«Και τώρα φαίνεται πως αυτό το ζήτημα, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να διαλύσει κάθε ελπίδα για ειρήνη.

Έχοντας διανύσει σχεδόν τη μισή από την προθεσμία των 60 ημερών που είχε τεθεί για τις διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων επρόκειτο να εξεταστεί διεξοδικά το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, φαίνεται πως οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να συζητήσουν τίποτα ουσιαστικό. Και παραμένει ασαφές ποιες επιλογές απομένουν πλέον στον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην καλύτερη περίπτωση, η διπλωματία επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Στη χειρότερη, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο κύμα γενικευμένων εχθροπραξιών».