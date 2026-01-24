Ολοκληρώθηκε η τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι με “θετικές” κι “εποικοδομητικές” συνομιλίες

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ολοκληρώθηκε, έγινε σήμερα γνωστό από πηγή στις συνομιλίες, αλλά και από την εκπρόσωπο του διαπραγματευτή του Κιέβου.

«Ναι», είπε η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.

Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης, η ρωσική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοβ, αρχηγό της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αντίθετα, τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναχώρησαν απευθείας για το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τον απολογισμό των συνομιλιών μετέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Νταβίντ, επικαλούμενος δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. «Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι ήταν “θετικές” και “εποικοδομητικές”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί η διεξαγωγή ακόμη μίας συνάντησης την επόμενη εβδομάδα ξανά στο Άμπου Ντάμπι, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας διαδικασίας που συνεχίζεται σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, από τη ρωσική πλευρά εκφράζεται διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και σε άλλο πλαίσιο. Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο RIA Novosti ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. «Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη φιλοξενία της Τουρκίας», σημείωσε. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος, μεταφέροντας το βάρος των επόμενων κινήσεων στο Κίεβο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, οι συνομιλίες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι και διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών. Πηγές αναφέρουν ότι δεν προβλέπονται επίσημες δηλώσεις, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα προσεκτικής και χαμηλών τόνων διπλωματικής διαδικασίας.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο NBC News ότι οι επαφές ήταν «παραγωγικές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία σύγκλισης ή τις διαφωνίες μεταξύ των πλευρών.

Από την πλευρά του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζητήθηκαν οι βασικές παράμετροι για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το Associated Press, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σχήματα, με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες εργασίας, καθεμία από τις οποίες ασχολήθηκε με συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο Ισραήλ Γουίτκοφ – Κούσνερ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ για να συναντηθούν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να συζητήσουν κυρίως για το μέλλον της Γάζας, είπαν στο Ρόιτερς δύο πρόσωπα ενημερωμένα για το θέμα.

Προχθές, Πέμπτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για μια «Νέα Γάζα», με ουρανοξύστες κατοικιών, κέντρα δεδομένων και παραθαλάσσια θέρετρα, στο πλαίσιο της ώθησης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία διαταράσσεται από επανειλημμένες παραβιάσεις.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Ο επικεφαλής της μεταβατικής παλαιστινιακής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα με τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Άλι Σάαθ, δήλωσε προχθές Πέμπτη ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα -ουσιαστικά η μόνη οδός που έχουν για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στο θύλακα οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοί του– θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω του μεθοριακού περάσματος με την Αίγυπτο ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εξέρχονται περισσότεροι απ’ όσους εισέρχονται, είπαν τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα.

Τα σύνορα υποτίθεται ότι θα είχαν ανοίξει κατά την αρχική φάση του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νωρίτερα αυτό το μήνα η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι το σχέδιο περάσε πλέον στη δεύτερη φάση, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ αναμένεται να αποσύρει περαιτέρω τα στρατεύματά του από τη Γάζα και η Χαμάς να παραδώσει τον έλεγχο της διοίκησης του εδάφους.