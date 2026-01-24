Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται σήμερα οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Χάρκοβο

“Μαύρος καπνός” βγήκε την πρώτη ημέρα της συνάντησης Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στο Αμπού Ντάμπι, σχετικά με το ζήτημα των εδαφών, με τις συνομιλίες να συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο.

Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον να αναζητήσει διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο, με τη Μόσχα να θέτει ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών την παραχώρηση ολόκληρης της βιομηχανικής ζώνης του Ντονμπάς.

«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει πραγματική βούληση από τη Ρωσία να δώσει τέλος στον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα κριθεί τις επόμενες ώρες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής που Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε κοινό κύκλο επαφών, στο υψηλότερο μέχρι στιγμής επίπεδο.

Στα μέτωπα των μαχών, οι Ρώσοι συνεχίζουν την προέλασή τους και ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης.

Το διπλωματικό αυτό εγχείρημα ακολουθεί την έβδομη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Εκεί, στο τραπέζι βρέθηκαν τόσο οι εδαφικές αξιώσεις της Ρωσίας όσο και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία, για τις οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπήρξε συνεννόηση με τον Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Μπαράζ ρωσικών επιδρομών σε Κίεβο και Χάρκοβο

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 11 τραυματίες.