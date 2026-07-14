Διάσωση 42 μεταναστών στα νότια της Ιεράπετρας

Σε συναγερμό τέθηκαν οι λιμενικές αρχές για εντοπισμό και διάσωση 42 μεταναστών στην Ιεράπετρα σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της ανατολικής Κρήτης. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 6 μποφόρ.