Διάσωση 42 μεταναστών στα νότια της Ιεράπετρας
Άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 6 μποφόρ
Σε συναγερμό τέθηκαν οι λιμενικές αρχές για εντοπισμό και διάσωση 42 μεταναστών στην Ιεράπετρα σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Η λέμβος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της ανατολικής Κρήτης. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 6 μποφόρ.
πηγή στην Google
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