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ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 42 μεταναστών στα νότια της Ιεράπετρας

Άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 6 μποφόρ

Διάσωση 42 μεταναστών στα νότια της Ιεράπετρας
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε συναγερμό τέθηκαν οι λιμενικές αρχές για εντοπισμό και διάσωση 42 μεταναστών στην Ιεράπετρα σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της ανατολικής Κρήτης. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 6 μποφόρ.

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