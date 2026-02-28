Οι στόχοι των ΗΠΑ στην επίθεση στο Ιράν – Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά «one-way attack drones»

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πολυήμερη, συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά στόχων στο Ιράν, με έμφαση σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ναυτικές βάσεις και υπόγειες υποδομές που φέρονται να συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε μάχη «one-way attack drones», ενώ το αρχικό κύμα επιθέσεων περιλάμβανε πυραύλους Tomahawk. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «καταστείλαμε αποτελεσματικά την ιρανική αεράμυνα», κάνοντας λόγο για επιχείρηση πολλαπλών γεωγραφικών κέντρων διοίκησης με εκατοντάδες στόχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιρανική αντίδραση χαρακτηρίζεται «αναποτελεσματική» από ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.