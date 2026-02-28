Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Οι στόχοι των ΗΠΑ στην επίθεση στο Ιράν – Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά «one-way attack drones»

Τι ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πολυήμερη, συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά στόχων στο Ιράν, με έμφαση σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ναυτικές βάσεις και υπόγειες υποδομές που φέρονται να συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε μάχη «one-way attack drones», ενώ το αρχικό κύμα επιθέσεων περιλάμβανε πυραύλους Tomahawk. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «καταστείλαμε αποτελεσματικά την ιρανική αεράμυνα», κάνοντας λόγο για επιχείρηση πολλαπλών γεωγραφικών κέντρων διοίκησης με εκατοντάδες στόχους.

Η ιρανική αντίδραση χαρακτηρίζεται «αναποτελεσματική» από ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

