ΗΠΑ και Ισραήλ χτυπούν το Ιράν – Εκρήξεις σε Τεχεράνη και μεγάλες πόλεις

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του».

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (…) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν», συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη «προληπτικού πλήγματος» με σκοπό «να εξαλειφθούν οι απειλές (…) για το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, μπορεί να «αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον», κι ότι επιβλήθηκε «ειδική και άμεση κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» σε όλη τη χώρα.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο «του ισραηλινού εναέριου χώρου στις πολιτικές πτήσεις» και απαίτησε οι ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας», Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Ιερουσαλήμ ως τουλάχιστον μεθαύριο Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και δυο στήλες πυκνού καπνού άρχισαν να υψώνονται στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Breaking news🚨🚨#Iran #Israel #War

Sounds of blast and sirens from several Israeli cities, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, and northern Israel under massive Iranian attack.

The Houston Time pic.twitter.com/HMmpwi6rLj ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 28, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται ιδίως η κατοικία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η προεδρία, στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης, βομβαρδίστηκαν.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο κέντρο της πόλης μετά την έκρηξη, ενώ τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χουσέιν Κερμανπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

BREAKING: The U.S. says it has launched 'major combat operations' in Iran.



Security and defence analyst Michael Clarke analyses Donald Trump's justifications in his eight-minute video on Truth Social.



Latest 🔗 https://t.co/uuj8fwXPMq



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/jhb0Pb3YTW— Sky News (@SkyNews) February 28, 2026

Ο αριθμός των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, και οι περιοχές που επλήγησαν θα ανακοινωθούν αργότερα, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κεντρικά), στην ιερή πόλη Κομ (κεντρικά), στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, καθώς και στην Κερμανσά (δυτικά), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Israel has launched airstrikes on Iran, hitting several buildings in Tehran. Explosions were heard, and the situation is tense, with fears of retaliation and wider conflict. https://t.co/xNqEK2ILi2— orlermy💕 (@AsiyanbiO) February 28, 2026

«Ο τύπος των εκρήξεων υποδεικνύει πως πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ασταθείς και προβληματικές, ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Στην Ιερουσαλήμ, ήχησαν συναγερμοί της αεράμυνας· το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι εξαπολύθηκε πρώτη ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τον Ιούνιο του 2025, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε πόλεμο 12 ημερών, με έναυσμα ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας η οποία είχε στο στόχαστρο κυρίως τη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις κι επιστήμονες ειδικευμένους στην πυρηνική ενέργεια.

Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στο τελικό στάδιο εκείνου του πολέμου, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κλειδιά.

Η κλιμάκωση της έντασης ακολούθησε την αιματηρή καταστολή τον Ιανουάριο ογκωδών διαδηλώσεων Ιρανών, τους οποίους υποσχέθηκε «να βοηθήσει» ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Ως χθες βράδυ οι ΗΠΑ διαβεβαίωναν ότι «προτιμούσαν» την οδό της «διπλωματίας», συνεχίζοντας ταυτόχρονα να αυξάνουν τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη, αναπτύσσοντας μεγάλη αεροναυτική δύναμη στον Κόλπο και στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, του μεγαλύτερου στον κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως χθες είπε πως δεν είναι «ευτυχής» για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν από τον Φεβρουάριο, παρά τη διαβεβαίωση του Ομάν πως υπήρξε «σημαντική πρόοδος».

Κατηγορώντας την Τεχεράνη —η οποία το αρνείται— πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ απαιτούν πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου. Το Ιράν το απορρίπτει, θυμίζοντας πως είναι δικαίωμά του, στο πλαίσιο του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός του.

Η Ουάσιγκτον προβάλει επίσης πιεστικά την αξίωση να επιβληθούν περιορισμοί στο ιρανικό πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να συζητήσει καν.