Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ χθες Σάββατο (λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι κατέρριψε δυο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης διότι απειλούσαν, κατ’ αυτόν, την ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ.

«Δυνάμεις των ΗΠΑ (…) κατέρριψαν δυο drones επίθεσης του Ιράν που απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ», γνωστοποίησε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.



American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να συνεχίσουν να αμύνονται έναντι οποιασδήποτε επίθεσης του Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή το βράδυ, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κατευθύνονταν στο στενό, και κατόπιν ότι έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στο ιρανικό έδαφος.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων εναντίον «εχθρικών» στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του Κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε έξι βαλλιστικούς πυραύλους και ότι έβδομος αστόχησε.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι γνωστό πως διεξάγουν τις τελευταίες εβδομάδες έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Δύο νεκροί και 22 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο σκότωσε δυο γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους το Σάββατο, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στην χώρα, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

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«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια Σαΐντα, το πρωί του Σαββάτου» άφησε πίσω «δυο γυναίκες που μαρτύρησαν και 22 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και γυναίκα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Μπορεί αξιωματούχοι του Ισραήλ και του Λιβάνου να κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, από την πρώτη στιγμή η Χεζμπολάχ την απέρριψε.

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Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο και θεωρείται αβέβαιο το πότε και το αν θα ξεκινήσει η περίοδος ειρήνης και στον Λίβανο όπου ενεπλάκη στον πόλεμο λόγω της Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.