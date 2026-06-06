Το Ιράν στοχοθέτησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τις διαπραγματεύσεις που έχουν βαλτώσει κυρίως όσον αφορά το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν σχεδόν σταματήσει. Όμως πρόσφατα επαναλήφθηκαν, κυρίως γύρω από τα στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για τους υδρογονάνθρακες την οποία έχει κλείσει η Τεχεράνη.

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Αυτές οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφθασε αεροπορικώς στο Μεξικό, που θα αποτελέσει τη βάση της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου (βίζες) για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να δώσουν τους τρεις αγώνες τους της φάσης των ομίλων, τον πρώτο από τους οποίους στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, όμως το Ιράν κατήγγειλε «διακριτική μεταχείριση», καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρήσεις αυτές.

Στον Κόλπο, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, που είχαν ήδη στοχοθετηθεί στις αρχές της εβδομάδας, καταδίκασαν «κατάφωρες επιθέσεις» που πραγματοποιήθηκαν από το Ιράν εναντίον του εδάφους τους, βλέποντας σ’ αυτές «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει πως εκτόξευσαν, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα, βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Άλι αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη, και του γενικού επιτελείου του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

«Ξυπνήσαμε από εκκωφαντικές εκρήξεις. Τα παιδιά μου ήταν τρομοκρατημένα και δεν μπορούσα να τα ηρεμήσω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ριμ, Αιγύπτια κάτοικος του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom), έξι πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν και ένας έβδομος δεν πέτυχε το στόχο του.

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Ο στρατός έκανε επίσης λόγο για ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση των στενών του Ορμούζ», δημιουργώντας «άμεση απειλή» για την θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάεις είχαν προηγουμένως πλήξει θέσεις ιρανικών ραντάρ επιτήρησης των παραλίων στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, μια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», σύμφωνα με το Ιράν.

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Στο διπλωματικό μέτωπο, τίποτε δεν έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες για την πρόοδο των διαπραγματέυσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ιρανού ηγέτη, έκανε λόγο για «αδιέξοδο» σε συνέντευξή του στο CNN. Κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «να το άρει» αποδεσμεύοντας ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, που είναι παγωμένα εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

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«Αν επιθυμεί να φθάσει σε μια συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης», δήλωσε. «Είναι τα χρήματά μας, όχι χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Άλλο μείζον σημείο διαφωνίας είναι ο Λίβανος. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον να περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο λιβανικό έδαφος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διαχειριστούν χωριστά τα δύο ζητήματα.

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Ο αρχηγός των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων αναχώρησε σήμερα για να συναντήσει τον ομόλογό του στο Πακιστάν, κύριο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Ο Λίβανος είναι ένα ουσιώδες μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί έφθασε από την πλευρά του στην Τεχεράνη, όπου πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στον Λίβανο, όπου η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου ουδέποτε έγινε σεβαστή, οι μάχες και τα πλήγματα συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση την Τετάρτη, έπειτα από μια τέταρτη σύνοδο διαπραγματέυσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – η οποία απορρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ, όπως και η προηγούμενη.

Τρεις λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον του οχήματός τους, η οποία καταδικάσθηκε από τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν. Χθες ο λιβανέζος πρόεδρος είχε καταφερθεί εναντίον του Ιράν, από το οποίο ζήτησε να πάψει να επεμβαίνει στις υποθέσεις της χώρας του.

«Με βάση τα όσα είπε ο κ. Αούν, θα πίστευε κανείς ότι είναι το Ιράν που κατέχει το ένα πέμπτο του Λιβάνου, που έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και που βομβαρδίζει καθημερινά τη χώρα του», απάντησε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάσει.

Στις αρχές Μαρτίου, η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, επιτιθέμενη στο Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση.

Τα ισραηλινά πλήγματα αντιποίνων έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 3.560 ανθρώπων από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό των αρχών. Από ισραηλινής πλευράς, 27 στρατιώτες και ένας πολίτης, εργολάβος του στρατού, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.