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Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι οι περιορισμοί στο Starshield υπάρχουν ακόμη, εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις εντός της χώρας

"Περιμένω ότι το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν για το θέμα αυτό"

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι οι περιορισμοί στο Starshield υπάρχουν ακόμη, εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις εντός της χώρας
PAP
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν στο αμερικανικό δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starshield, εμποδίζοντας την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να επιχειρεί μέσα στη χώρα.

“Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας”, δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

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“Περιμένω ότι το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν για το θέμα αυτό”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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