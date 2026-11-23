Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση , την οποία μάλιστα την κατηγόρησε για διγλωσσία σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί για τη πράσινη μετάβαση.

«Η διγλωσσία κοστίζει. Στην Αττάλεια, η κυβέρνηση τάχθηκε υπέρ της απεξάρτησης. Στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός πανηγύριζε για τις συμβάσεις με τη Chevron για έρευνες πετρελαίου και αερίου σε 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία των ερευνών το 2011, οι στόχοι μας ήταν άλλοι. Σήμερα, η κυβέρνηση μιλά στο εξωτερικό για μετάβαση και στο εσωτερικό χτίζει εξάρτηση. Οι έρευνες δεν μειώνουν ούτε έναν λογαριασμό ρεύματος. Τους κινδύνους για τις θάλασσές μας επωμίζονται πρώτοι οι ψαράδες, οι αγρότες και όσοι ζουν από τον τουρισμό. Την εξάρτηση την πληρώνουμε ήδη. Το 2025, πάνω από το 80% του υγροποιημένου αερίου που εισαγάγαμε ήρθε από μία μόνο χώρα. Αλλάξαμε προμηθευτή, δεν κερδίσαμε αυτονομία», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου σχολιάζοντας την αποτυχία της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια της Τουρκίας. Παράλληλα,κατέκρινε τη διεθνή κοινότητα πως απέφυγε να πάρει οπιαδήποτε απόφαση για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

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Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης έχει επιπτώσεις στην ακρίβεια την οποία πληρώνει ο αγρότης στο πότισμα, ο φούρναρης στο ψωμί, η οικογένεια στον λογαριασμό και στο ράφι.

Πρότεινε μια άλλη επιλογή για την Ελλάδα που έχει ήλιο, άνεμο και γεωθερμία. « Κι όμως, υπάρχουν ώρες που πετάμε φθηνό ρεύμα, επειδή τα δίκτυα και οι υποδομές αποθήκευσης δεν επαρκούν. Και παραμένουμε μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στην ενέργεια. Παράγουμε φθηνά. Πληρώνουμε ακριβά. Χρειάζονται επενδύσεις τώρα: * Σε δίκτυα και αποθήκευση, ώστε το φθηνό ρεύμα του μεσημεριού να φτάνει στα σπίτια και το βράδυ. * Σε προτεραιότητα σύνδεσης για νοικοκυριά, δήμους, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες που παράγουν το δικό τους ρεύμα. * Σε ενεργειακά αυτόνομα νησιά, με όφελος για τους κατοίκους τους. Και καμία νέα δέσμευση δεκαετιών στα ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη», τόνισε .

Επίsης, να επαναληφθεί , όπως το 2010 , η Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή και η πράσινη ενέργεια και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας να γίνουν προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027. «Στόχος πρέπει να είναι ένα κοινό μεσογειακό χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης, ηλεκτρικές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο όχθες και αλληλοβοήθεια απέναντι στις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τη λειψυδρία. Η Μεσόγειος δεν χρειάζεται την άδεια των πετρελαϊκών μονοπωλίων για να προστατεύσει τους ανθρώπους της. Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει: χώρα του ήλιου ή πελάτης των καυσίμων άλλων. Την απάντηση τη χρωστάμε στις επόμενες γενιές», κατέληξε ο κ. Παπανδρέου .

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ