Νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της Ευρώπης σημειώθηκαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά στη Δανία και τη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες μετά τις απειλές σε σχολεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Εδιμβούργου, νέα emails που προειδοποιούσαν για βόμβες σε σχολικά συγκροτήματα της Δανίας και της Γερμανίας εστάλησαν στις αρμόδιες αρχές με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη.

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Η αστυνομία της Δανίας χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες απειλές ως «αβάσιμες».

«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ότι οι απειλές εστάλησαν μέσω emails.

«Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», πρόσθεσε.

Στη Βόρεια Γιουτλάνδη η αστυνομία υπογράμμισε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε εκκενώσεις σχολείων ούτε να λάβουμε ειδικά μέτρα ασφαλείας».

Απειλές σε πάνω από 450 σχολεία στη Γερμανία

Σχετικά με τη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, πάνω από 450 σχολεία δέχθηκαν απειλές.

Στο σχετικό email μάλιστα αναγράφονταν το μήνυμα «ο θάνατος σας περιμένει».

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Όπως και στη Δανία, οι αστυνομικές αρχές της Γερμανίας εκτιμούν πως οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες.

Εδώ και μερικές εβδομάδες η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, περιστατικά που ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.