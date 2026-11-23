Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο πολεμικό πλοίο της Ρωσίας «Merkury» που ήταν δεμένo σε λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, από την οποία προκλήθηκε η βύθισή του.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέβασε βίντεο στα social media με την επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο πλοίο της Ρωσίας. Παράλληλα αποκάλυψε πως και το δεύτερο πλοίο που δέχθηκε πλήγματα στο λιμάνι της Βεγγάζης, ήταν ρωσικό.

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«Αναπτύξαμε 7 ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αντιμετωπίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

«Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό πλοίο ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποίησε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επλήγη. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Αντιδρούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία», κατέληξε.

Αποκάλυψε δε πως μαζί με την κορβέτα Merkury καταστράφηκε επίσης ένα ρωσικό ελικόπτερο μάχης.

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση σε απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους πολεμιστές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Έλαβα λεπτομερείς ενημερώσεις για τα βήματα της επιχείρησης χθες και σήμερα – οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν», ανέφερε αρχικά.

«Όλα έλαβαν χώρα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι πολεμιστές μας ανέπτυξαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αντιμετωπίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε. Είναι ένα από τα νεότερα πλοία τους, που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα ελικόπτερο μάχης Ka-27 καταστράφηκε επίσης μαζί με την κορβέτα», συνέχισε.

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«Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό πλοίο ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποίησε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επλήγη. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Αντιδρούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία», κατέληξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Λιβύης, το πλοίο που βυθίστηκε κατευθυνόταν στη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό καυσίμων και προμηθειών.

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Μετά τις επιθέσεις, οι αρχές της ανατολικής Λιβύης διαβεβαίωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους δεν υπέστησαν ζημιές και οι δραστηριότητες συνεχίζονταν ομαλά, αφού η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε και η ασφάλεια αποκαταστάθηκε.