Η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα που βρίσκεται στο επίκεντρο του πρόσφατου σκανδάλου με τη Nvidia, βρισκόταν σε επαφή με αξιωματούχο της ανώτατης κινεζικής υπηρεσίας κατασκοπείας, για περισσότερο από έναν χρόνο στη διάρκεια της ερωτικής σχέσης της με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Τζένσεν Χουάνγκ, ανέφεραν οι New York Times.

Η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επαφή με αξιωματικό του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας από την άνοιξη του 2025 μέχρι το φθινόπωρο φέτος, ανέφερε η εφημερίδα, που επικαλείται πηγές με γνώση των αναφορών των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις συναντήσεις τους.

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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει επίσης αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο Κανγκ Ουέι, συνεργάτης της Άλις Χουάνγκ, ο οποίος παρουσιαζόταν συχνά ως σύζυγός της, εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου στο πλαίσιο ενός σκανδάλου μοιχείας, πιθανής κατασκοπείας και λαθρεμπορίου μικροτσίπ αιχμής της Nvidia προς την Κίνα.

Οι αποκαλύψεις των New YorkTimes στα τέλη Οκτωβρίου για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και τις υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πυροδότησαν την πτώση του διευθυντή και ιδρυτή της Nvidia.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Παρασκευή τη Nvidia να δώσει μια “δεύτερη ευκαιρία” στον Τζένσεν Χουάνγκ, που προωθούσε μια προσέγγιση απορρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ, αγγλικά AI) καi θεωρούνταν άτυπος σύμβουλος του προέδρου του προέδρου των ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Εκπρόσωπος για τον Τζένσεν Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει, Εκπρόσωπος για τη Nvidia και την κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια. Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την Άλις Χουάνγκ για σχόλια.

Η Άλις Χουάνγκ ήταν προηγουμένως επικεφαλής της Megaspeed International, ενός σημαντικού πελάτη της Nvidia..

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Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν τη Megaspeed από το 2024 έπειτα από ανησυχίες ότι διοχέτευσε παράνομα τσιπ αιχμής για την AI της Nvidia στην Κίνα.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με τις αρχικές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος, όπως ανέφερε η εφημερίδα τον περασμένο μήνα.