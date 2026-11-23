Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε σήμερα, Δευτέρα (23/11), στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, μετά τις δύσκολες ημέρες που πέρασε λόγω της απώλειας του πατέρα της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε ξανά μπροστά στις κάμερες προσπαθώντας να επανέλθει στην καθημερινότητά της, ενώ στην έναρξη του δελτίου ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην προσωπική της απώλεια και της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Η παρουσιάστρια τον ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση και αμέσως μετά οι δύο δημοσιογράφοι συνέχισαν κανονικά με την ενημέρωση των τηλεθεατών για τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες την απώλεια του πατέρα της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αποχαιρετούσε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια τον άνθρωπο που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια. Από τους αμπελώνες της Νεμέας στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας και στην αγαπημένη σου Μπουμπουλίνας 18. Κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας. Επισήμως γιατρός. Και αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος, ψάλτης και πόσα ακόμη ξεχνάω… Ατρόμητος ταξιδευτής. Αλαζονικά αυτάρκης και ανεξάρτητος. Επιδεικτικά ολιγαρκής. Σκληρός και ανθεκτικός, όσο και ευαίσθητος. Λιγομίλητος και ουσιαστικός. Πάντα γοητευτικός και αστείος. Όσο αργά κι αν τελείωνες από τους ασθενείς σου θα ερχόσουν στο δωμάτιο μας και θα μας έπαιζες νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα. Η ίδια φυσαρμόνικα που αργότερα πρωταγωνίστησε σε γάμους, βαφτίσεις, τόσες χαρές και τόσες λύπες. Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις. Αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης, ήρεμος, γεμάτος αγάπη αλλά και επιτεύγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όσων σε αγάπησαν, όσων βοήθησες και υπηρέτησες μέσα από την επιστήμη σου. Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου. Η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι σιωπές σου, οι μελωδίες σου, ο αστείος χορος μας με το Sara perche ti amo. Κυρίως το παράδειγμα σου. Πάντα το έλεγες εσύ κάθε φορά που φεύγαμε. Ήρθε δυστυχώς η ώρα να στο πω εγώ. Ώρα καλή πατέρα μου”, είχε γράψει στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη.