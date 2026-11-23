Συναγερμός σήμανε στην Κομισιόν μετά κυβερνοεπίθεση στην επίσημη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης της Επιτροπής, EU Academy, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Συγκεκριμένα, η πρόσβαση του κοινού στην πλατφόρμα της Κομισιόν έχει απενεργοποιηθεί και έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό, τον μετριασμό και τον αντίκτυπο της κυβερνοεπίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προληπτικών, ανιχνευτικών και διορθωτικών ελέγχων.

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Υπενθυμίζεται ότι και την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε κυβερνοεπίθεση με τη χρήση ΑΙ. Οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της.

Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις χάκερ σε μεγάλες εταιρείες, όπως ο ενεργειακός κολοσσός Equinor στη Νορβηγία που εντόπισε κυβερνοεπίθεση σε ορισμένα πληροφοριακά συστήματα, η οποία ωστόσο δεν έπληξε την παραγωγή και τη λειτουργία του, καθώς και οι επιθέσεις εναντίον συνεργατών των Visa, Mastercard και JPMorgan Chase.