Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Μέσι και την Ίντερ Μαϊάμι – Η αναφορά στον Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύγκριση με τον Πελέ (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την ποδοσφαιρική ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, με επικεφαλής τον Λιονέλ Μέσι, τιμώντας την για την κατάκτηση του MLS Cup.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πελέ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την κατάκτηση του MLS Cup, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε την ομάδα και συνεχάρη τους παίκτες για την επιτυχία τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συναντήθηκε προσωπικά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

.@POTUS: "Today, we're thrilled to host the 2025 MLS Cup Champions, @InterMiamiCF… and it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!" pic.twitter.com/Mp8VCWrmJy— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής, σε μια στιγμή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αργεντινού στον Λευκό Οίκο από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναφορά στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του Μέσι αλλά και του Πορτογάλου επιθετικού.

.@InterMiamiCF owner Jorge Mas and Lionel Messi present @POTUS with gifts, including a 47 jersey, a watch, and a custom bedazzled soccer ball. ⚽️ pic.twitter.com/3UNCx2Oka4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

«Ο γιος μου, ο Μπάρον, είναι θαυμαστής σας. Σε θεωρεί σπουδαίο άνθρωπο. Ο Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής σας, όπως και ενός άλλου κυρίου ονόματι Κριστιάνο Ρονάλντο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φιλοξενήσει επίσης τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά από συνέντευξη του ποδοσφαιριστή στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν όπου είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε επίσης σύγκριση του Μέσι με τον θρυλικό Πελέ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω, ίσως είσαι καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος;», ρώτησε τους παίκτες και στη συνέχεια πρόσθεσε χαμογελώντας: «Νομίζω ότι είναι αυτός», δείχνοντας τον Μέσι.

Donald Trump: Who was better, Pelé or Messi?



The crowd: “ Messi”

pic.twitter.com/Fjz7oMugHX— MC (@CrewsMat10) March 5, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τον επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι Λουίς Σουάρες, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών».

La cara de Messi cuando Trump le dice que su hijo es fan de él y de Ronaldo, y que estuvo aquí mismo antes que él. Impagable momento Trump. pic.twitter.com/FIZbxSszhE— David Alandete (@alandete) March 5, 2026

Η εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση του Λιονέλ Μέσι με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

President Trump Participates in the Visit of the 2025 Major League Soccer Champions – Inter Miami CF https://t.co/DzYzerJadW— The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είχε απουσιάσει από τελετή στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στις ΗΠΑ.

Τραμπ: “Όταν τελειώσω με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα”

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ομάδας από το Μαϊάμι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε σχέδιο εναντίον της Κούβας, αφού πρώτα «τελειώσει» με το Ιράν.

Στη λαμπερή εκδήλωση που έγινε χθες, Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Μέσι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

«Θέλουμε πρώτα (…) να τελειώνουμε εκεί πέρα, αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι, να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, τον Μάρκο Ρούμπιo, γιο Κουβανών μεταναστών.

«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», τόνισε ο Τραμπ προς τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.