Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τους Ιρανούς διαδηλωτές, σενάρια για αεροπορική επίθεση – “Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το στίγμα για την κατάσταση στο Ιράν λέγοντας ότι “οι Ιρανοί κοιτάζουν προς την ελευθερία” και διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τους διαδηλωτές.

«Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Η ανάρτηση του:

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχουν πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια πιθανή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική εκστρατεία που θα στοχεύει πολλαπλές ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν αντιμετωπίζει σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερο από δύο ημέρες, περιορίζοντας δραματικά την ικανότητα των Ιρανών πολιτών να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και αφήνοντας μεγάλο μέρος των γεγονότων που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας τυλιγμένο σε αβεβαιότητα.

🚨 LOOK: Tens of thousands reportedly demonstrate in Tehran amid renewed unrest targeting Iran’s ruling regime.pic.twitter.com/hA2a40jnVX— X America News (@XAmericaNews) January 10, 2026

Ιράν: Εντείνουν την καταστολή οι αρχές της χώρας

Οι αρχές του Ιράν άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες με οικονομικά παράπονα, καθώς η νομισματική αξία κατέρρευσε και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία στα 47 χρόνια της ιστορίας της, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την απομάκρυνση της θεοκρατικής κυβέρνησης.

Φλέγεται το Ιράν

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις του Ιράν και ζήτησαν την ανατροπή του καθεστώτος αγνοώντας τις απειλές για αυστηρές τιμωρίες από τους ηγέτες του Ιράν και τις προειδοποιήσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις ανεπίσημες δολοφονίες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εκ νέου προειδοποίηση στο ισλαμικό καθεστώς ότι θα παρέμβει αν σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεπεράσει τους 200.

«Λέω στους Ιρανούς ηγέτες: Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε», δήλωσε σε συνάντηση που είχε με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υιοθέτησε σκληρή στάση σε μια φλογερή ομιλία την Παρασκευή και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις εσωτερικές διαμαρτυρίες ή τις εξωτερικές πιέσεις.