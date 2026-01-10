Στις “φλόγες” το Ιράν από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Η προειδοποίηση του Τραμπ καθώς αυξάνονται οι νεκροί διαδηλωτές

Με τους διαδηλωτές να έχουν φτάσει στα άκρα και μεγάλο μέρος του λαού στο Ιράν να “βράζει” από την καταπίεση του θεοκρατικού καθεστώτος, οι αιματηρές διαμαρτυρίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις του Ιράν και ζήτησαν την ανατροπή του καθεστώτος αγνοώντας τις απειλές για αυστηρές τιμωρίες από τους ηγέτες του Ιράν και τις προειδοποιήσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις ανεπίσημες δολοφονίες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εκ νέου προειδοποίηση στο ισλαμικό καθεστώς ότι θα παρέμβει αν σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεπεράσει τους 200.

«Λέω στους Ιρανούς ηγέτες: Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε», δήλωσε σε συνάντηση που είχε με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες με οικονομικά παράπονα, καθώς η νομισματική αξία κατέρρευσε και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία στα 47 χρόνια της ιστορίας της, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την απομάκρυνση της θεοκρατικής κυβέρνησης.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υιοθέτησε σκληρή στάση σε μια φλογερή ομιλία την Παρασκευή και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις εσωτερικές διαμαρτυρίες ή τις εξωτερικές πιέσεις. This is the true Iran! While Western countries are preoccupied with political correctness and avoiding hurting anyone's feelings, the people of Iran, exhausted by Islam, are setting mosques on fire! 🔥 #IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/EkcWfSmNTv— Persian God (@RealPersianGod) January 9, 2026

«Αυτή τη στιγμή, ανησυχούμε πολύ ότι μετά το κλείσιμο του διαδικτύου η βία θα αυξηθεί», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Iran Human Rights στο NBC News.

Η οργάνωση σημείωσε ότι τουλάχιστον 51 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σε 11 επαρχίες της χώρας κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών τις τελευταίες δύο βδομάδες.

Η Διεθνής Αμνηστία εξέδωσε μια εξίσου αυστηρή προειδοποίηση την Παρασκευή σε μια ανάρτηση στο X.

Iran is going back to the people. pic.twitter.com/6DBsa1HwQx — Michael Hamilton (@FreedmRings) January 10, 2026

«Οι ιρανικές αρχές έχουν για άλλη μια φορά αποκλείσει σκόπιμα την πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός του Ιράν, προκειμένου να κρύψουν την πραγματική έκταση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων κατά του διεθνούς δικαίου που διαπράττουν για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα»

Βίντεο που διέρρευσαν την Παρασκευή, έδειχναν τεράστια πλήθη στο Μασχάντ και την Τεχεράνη να φωνάζουν συνθήματα κατά του Χαμενεΐ. Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media από την Πέμπτη δείχνουν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πιθανότατα εξαπέλυσαν μια σφοδρή και αιματηρή καταστολή σε ολόκληρη τη χώρα και ότι ορισμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια.

Ο Amiry-Moghaddam είπε ότι η οργάνωσή του είχε ακούσει για τη «μαζική χρήση βίας» στην πόλη Karaj, δυτικά της Τεχεράνης.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, το οποίο σημειώνει ότι προέρχεται από το Fardis, μια πόλη μεταξύ Karaj και Τεχεράνης, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή, δείχνει πολλές σορούς σε λίμνη αίματος, ενώ ο άνδρας που το τραβάει λέει: «Πυροβόλησαν με πολεμικές σφαίρες και σκότωσαν τους ανθρώπους!».

Βία ξέσπασε επίσης στην πόλη Ζαχεντάν στο νοτιοανατολικό Ιράν μετά τις προσευχές της Παρασκευής. BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Ιράν: Γιατρός κάνει λόγο για πάνω από 200 νεκρούς

Γιατρός στην Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό TIME υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες».

Ο γιατρός που επικαλείται το TIME ανέφερε ότι οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Όπως είπε, οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Ωστόσο, οι ΜΚΟ κάνουν λόγω για 62 νεκρούς, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, καθώς και για εκατοντάδες τραυματίες.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες να εξουδετερώσει την εσωτερική αντιπολίτευση, φυλακίζοντας επικριτές και περιορίζοντας δραστικά τις εξουσίες των εκλεγμένων αξιωματούχων. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο, γεγονός που έχει ενισχύσει την αντιπολίτευση του εξωτερικού και τη δυναμική προσώπων όπως ο Ρεζά Παχλαβί.

Η διεθνής αναγνωρισιμότητά του αυξήθηκε μετά το 2020, όταν το Ιράν κατέρριψε κατά λάθος ουκρανικό επιβατικό αεροσκάφος. Το γεγονός αυτό συσπείρωσε Ιρανούς αντιφρονούντες του εξωτερικού σε ένα άτυπο συμβούλιο, το οποίο όμως διαλύθηκε σύντομα λόγω εσωτερικών διαφωνιών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συσπείρωση γύρω από πρόσωπα όπως ο Παχλαβί αποτελεί ένδειξη ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η οικονομία δοκιμάζεται από χρόνια διαφθοράς και διεθνείς κυρώσεις, οι νέοι ασφυκτιούν από τον περιορισμό των ελευθεριών και η κοινωνική δυσαρέσκεια διογκώνεται. «Οι Ιρανοί δεν στρέφονται προς τον Παχλαβί επειδή αποτελεί λύση, αλλά επειδή νιώθουν ότι δεν έχουν άλλες επιλογές», τονίζει ο Νασρ.