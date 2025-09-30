Ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Πούτιν: «4 χρόνια κάνεις έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μία εβδομάδα – Χάρτινη τίγρης είσαι;»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, βρέθηκε σήμερα ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια και στην ομιλία του εξήρε τις ειρηνευτικές του δυνάμεις, ενώ, σημείωσε ότι οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Γάζα εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της δικής του κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τράμπ υπογράμμισε ότι Πούτιν και Ζελένσκι οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι κάνοντας μία κατ’ ιδίαν συνάντηση προκειμένου να δώσουν τέλος στον πόλεμο που κύριξε η Μόσχα στο Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trump on Putin: "I said to him, you know, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it's a shame". pic.twitter.com/f6RV9A91wh— Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Όπως υπογράμμισε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο» και παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος θα υπάρξει δυνατότητα να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Την ίδια στιγμή δεν έκρυψε για άλλη μια φορά τη βαθιά απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, αν ήθελε, «μέσα σε μία εβδομάδα».

Μάλιστα τον ειρωνέυτηκε αναφέροντας πως: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».