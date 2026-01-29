NYT: Τι απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν για να μην χτυπήσει με την αμερικανική “αρμάδα”

Σε νέα κλιμάκωση της ρητορικής του προς το Ιράν προχώρησε χθες Τετάρτη 28/1 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί τις απαιτήσεις της κυβέρνησής του, θα μπορούσε σύντομα να επιτεθεί.

Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία που θέλει, ωστόσο ανέφερε ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθυνόταν προς το Ιράν και ότι η χώρα θα έπρεπε να συνάψει συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι ΗΠΑ στις συνομιλίες έχουν θέσει τρεις απαιτήσεις στους Ιρανούς:

μόνιμη παύση κάθε εμπλουτισμού ουρανίου και απόρριψη των υφιστάμενων αποθεμάτων,

περιορισμό της εμβέλειας και του αριθμού των βαλλιστικών πυραύλων

παύση κάθε υποστήριξης προς ομάδες που ενεργούν ως «δορυφόροι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων και η Χάμας, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι που δρουν στη Υεμένη.

Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει πως δεν υπάρχει καμία αναφορά στους διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους του Ιράν και στην προστασία τους, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί βοήθεια.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ «αισθάνεται ενθαρρυμένος από την επιτυχία στη Βενεζουέλα και χρησιμοποίησε σαφώς την απειλή μιας παρόμοιας τακτικής “αποκεφαλισμού” του ιρανικού καθεστώτος σε μια προσπάθεια να εκφοβίσει την ηγεσία της χώρας και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που μίλησε σε Αμερικανούς βουλευτές, η συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από το Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό αμυντική, επειδή δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή βρισκόταν «εντός της εμβέλειας των ιρανικών μονόδρομων drone και βαλλιστικών πυραύλων». Είπε ότι ήταν «σοφό και συνετό» να αυξηθεί η παρουσία των ΗΠΑ, αλλά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να «ενεργήσουν προληπτικά» εναντίον του Ιράν. «Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε.

«Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», αναμένοντας για οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι η Τεχεράνη έχει αντλήσει «πολύτιμα διδάγματα» από τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Όμως, σημείωσε ότι το Ιράν θα δεχόταν μία συμφωνία για τα πυρηνικά, η οποία θα ήταν «αμοιβαία επωφελής, δίκαιη και ισότιμη».

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε επίσης η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε επίθεση στη χώρα θα σήμαινε «ολομέτωπο πόλεμο».