Σειρήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερη αρμάδα – “Ελπίζω το Ιράν να κάνει συμφωνία” λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (26/1), πως άλλη μια αμερικανική “αρμάδα” πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

“Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή”, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.

“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία“, πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη (22/1) ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαμηνύσει ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά του ισλαμικού καθεστώτος τις προηγούμενες βδομάδες.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει πλήγματα στο Ιράν σε αντίδραση για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί την περασμένη εβδομάδα, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.