Σαφή στόχο για ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και την είσοδο των funds στην ελληνική αγορά.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), στο πλαίσιο της παρουσίασης των δράσεων για την ανάδειξη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ο πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δεύτερος πολιτικός στόχος.

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«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: Την πολιτική αλλαγή»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, την πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως υποστήριξε, όλες οι προγραμματικές προτάσεις του κόμματος υπηρετούν την προσπάθεια να τερματιστεί η σημερινή κυβερνητική πολιτική.

«Όλα περνούν από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», ανέφερε, παρουσιάζοντας τη θετική ψήφο των πολιτών ως τη μοναδική δυνατότητα για να εφαρμοστούν οι προτάσεις του κόμματος.

Πρόκειται για την κεντρική στρατηγική που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος είναι «η ήττα της ΝΔ, η νίκη του ΠΑΣΟΚ και η αλλαγή πολιτικής».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στις πολιτικές δυνάμεις που, όπως είπε, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο των αόριστων υποσχέσεων, του διχασμού και του λαϊκισμού.

«Είδαμε τα χαΐρια μας. Αδιέξοδα, προβλήματα, ανισότητες, υποβάθμιση δικαιωμάτων και θεσμών», σχολίασε.

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Σφοδρή επίθεση στον Τσίπρα για τα 20 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε επίθεση και δεν θα αφήνει τίποτα αναπάντητο.

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«Δεν πρέπει κάποιοι επιτέλους να απολογηθούν; Τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ δάνεια, ενώ πούλησε 20 δισ.;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, απέρριψε το επιχείρημα ότι για τη δραστηριότητα των funds ευθύνεται ο νόμος του 2003.

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«Από το 2003 μέχρι σήμερα υπήρχαν funds στην Ελλάδα; Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν τότε στη Βουλή», υποστήριξε.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι επί της προηγούμενης κυβέρνησης πωλήθηκαν περίπου 20 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων, ενώ καταλογίζει στη σημερινή κυβέρνηση τη μεταβίβαση επιπλέον 90 δισ. ευρώ.

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«Κάποιοι θα μάθουν ότι η αλήθεια θα ακούγεται»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι η αντιπαράθεση δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά αφορά, όπως είπε, την αποκατάσταση της αλήθειας.

«Κάποιοι θα μάθουν ότι η αλήθεια θα ακούγεται. Δεν είναι κάτι υποκειμενικό», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή «με όποιο κόστος».

Υπενθύμισε ότι το κόμμα του ψήφισε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα “κόκκινα” δάνεια, τα funds και το πρόγραμμα “Ηρακλής”, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα επικοινωνιακό ζήτημα αλλά για μια υπόθεση που αφορά δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει, επίσης, κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της ενισχύει τη θέση των funds απέναντι στους δανειολήπτες.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τη διεύρυνση

Απαντώντας στις ενστάσεις για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι στο κόμμα έχουν ενταχθεί πρόσωπα από την Αριστερά, το Κέντρο αλλά και την Κεντροδεξιά.

Κατηγόρησε τους επικριτές του για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστηρίζοντας ότι όταν ένα πρόσωπο προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση ακόμη και η τελευταία δήλωση που έκανε πριν από 20 χρόνια.

Αντίθετα, όπως είπε, για άλλα πρόσωπα ξεχνιούνται ακόμη και ιδιαίτερα σκληρές τοποθετήσεις, όπως ο χαρακτηρισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «μπροστινού των καρτέλ».

Τι είπε για τη σημαία του Πολυτεχνείου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και για τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, αποφεύγοντας να εμπλακεί στους κομματικούς διαξιφισμούς.

«Δεν είναι πεδίο κομματικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ως νέος άνθρωπος έχει αισθανθεί το «ρίγος» του να κρατά κανείς τη σημαία και πρόσθεσε ότι, ως ελάχιστη τιμή σε όσους θυσιάστηκαν, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συζήτηση.

Χαρακτήρισε, πάντως, απαράδεκτα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, σημειώνοντας ότι ορισμένοι επέλεξαν να επιτεθούν στο ΠΑΣΟΚ αντί να απαντήσουν στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την εξέγερση του 1973.

«Και πρόγραμμα θα παρουσιάζουμε και στην κυβέρνηση θα απαντάμε»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα κινηθεί ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα: στην παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος και στην καθημερινή αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.

«Και το πρόγραμμά μας θα παρουσιάζουμε και στην κυβέρνηση θα απαντάμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα δύο μέχρι την ημέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές», ανέφερε.