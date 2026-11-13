Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Χουάνγκ και τον παρακάλεσε να παλέψει για τη θέση του στη Nvidia

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, λίγες ώρες πριν ο επικεφαλής της Nvidia αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, του ζήτησε να μην εγκαταλείψει τη μάχη για την παραμονή του στην ηγεσία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να τον παρακάλεσε να συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση του, παρά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του και τις έρευνες που συνδέουν μία από τις γυναίκες με πιθανή κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας.

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Την αποκάλυψη κάνει δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για τη συνομιλία. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, το τηλεφώνημα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προσωπικής στήριξης που παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Χουάνγκ στη Nvidia, ακόμη και όταν η υπόθεση είχε αρχίσει να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο φορές, από τα τέλη του 2025 και στη συνέχεια την άνοιξη του 2026, για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, την Κινέζα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Τραμπ δεν απομάκρυνε τον Χουάνγκ από το περιβάλλον του. Αντιθέτως, τον συμπεριέλαβε στην επίσκεψή του στην Κίνα τον περασμένο Μάιο, ενώ συνέχισε να εκφράζει δημόσια την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο».

Η στάση του Αμερικανού προέδρου συνδέεται, σύμφωνα με τους New York Times, και με τη σημασία της Nvidia για την αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ θεωρούσε ότι η εταιρεία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, είναι τόσο σημαντική ώστε η απομάκρυνση του ανθρώπου που την καθοδηγούσε επί περισσότερα από 30 χρόνια θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις ακόμη και στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 την αποχώρηση του Χουάνγκ από τη θέση του CEO, έπειτα από τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν ισχυρούς τριγμούς στην εταιρεία και έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Τραμπ που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο πρόεδρος δεν αντιμετώπισε αρχικά την υπόθεση ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αντιθέτως, εστίασε στην εξωσυζυγική σχέση, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι η υπόθεση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα.

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Ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Τραμπ

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ δεν ήταν πάντοτε στενή. Όπως περιγράφουν οι New York Times, πριν από δύο χρόνια ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν γνώριζε ουσιαστικά τον επικεφαλής της Nvidia. Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Χουάνγκ δεν είχε ιδιαίτερη παρουσία στην Ουάσινγκτον, δεν ασχολούνταν ενεργά με την πολιτική και δεν είχε αναπτύξει τις σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση που απέκτησε αργότερα.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει στα τέλη του 2024, όταν ο Τραμπ αντιλήφθηκε τη σημασία της Nvidia για την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έλεγχε τότε τουλάχιστον το 80% της αγοράς μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

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Τον Απρίλιο του 2025, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του, Λόρι, συμμετείχαν σε δείπνο στο Mar-a-Lago μαζί με τον Τραμπ και άλλους επιχειρηματίες από τον χώρο της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων. Η συνάντηση φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής στη σχέση των δύο ανδρών. Ο Τραμπ άρχισε να αντιμετωπίζει τον Χουάνγκ ως έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της νέας εποχής, ενώ εκτιμούσε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει τη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρούσε ότι η Nvidia και η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Χουάνγκ, από την πλευρά του, είχε εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στον Τραμπ. Τον Ιούλιο του 2025 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το μοναδικό πλεονέκτημα της Αμερικής, που καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να έχει, είναι ο πρόεδρος Τραμπ».

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Η κόντρα για τα τσιπ με την Κίνα

Ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυσε τη σχέση των δύο ανδρών ήταν η πολιτική για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα. Ο Τζένσεν Χουάνγκ υποστήριζε ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα έπρεπε να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές, ώστε η παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη να βασίζεται σε αμερικανική και όχι σε κινεζική τεχνολογία.

Η θέση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις στελεχών της σκληρής πτέρυγας του κινήματος MAGA, τα οποία ζητούσαν την πλήρη απαγόρευση των πωλήσεων μικροτσίπ στην Κίνα.

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Ο Τραμπ, ωστόσο, υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή του Χουάνγκ, επιτρέποντας στη Nvidia να διαθέτει συγκεκριμένα μοντέλα μικροτσίπ στην κινεζική αγορά, με αντάλλαγμα την καταβολή ποσοστού των εσόδων στην αμερικανική κυβέρνηση. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αξιωματούχοι και επικριτές της πολιτικής αυτής εξέφρασαν ανησυχίες για τους κινδύνους στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τις στενές επαφές του Χουάνγκ με Κινέζους επιχειρηματίες και τοπικούς αξιωματούχους ακόμη και πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η επόμενη ημέρα της Nvidia

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ αφήνει ένα σημαντικό κενό στην ηγεσία της Nvidia, την οποία συνίδρυσε το 1993 και καθοδηγούσε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Προσωρινά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, η οποία βρίσκεται στη Nvidia από το 2013 και έχει προηγουμένως εργαστεί στη Microsoft και τη Cisco.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για την επιλογή του μόνιμου CEO, ενώ όρισε τον Χάρβεϊ Τζόουνς ως πρώτο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από τον πρώην επικεφαλής της Nvidia δεν περιορίζονται στο εταιρικό επίπεδο. Οι Αμερικανοί νομοθέτες εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις σχετικά με τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ και τα μέτρα ασφαλείας της εταιρείας.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, υποστήριξε ότι το Κογκρέσο πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις από τον πρώην CEO και άλλα στελέχη της Nvidia για το ενδεχόμενο να τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Μπράιαν Μαστ, έχει αναφέρει ότι εξετάζεται ακόμη και η έκδοση κλήτευσης προκειμένου ο Χουάνγκ να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, είχε αποκαλυφθεί και τρίτη ερωτική σχέση του πρώην CEO με υπάλληλο της Nvidia, πέρα από τις δύο ήδη γνωστές, με την υπόθεση να προκαλεί αναταράξεις στην εταιρεία και να εντείνει την πίεση για την αποχώρησή του.