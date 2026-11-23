Παρά το γεγονός ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, η COP31 ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή, χωρίς οι χώρες να υιοθετήσουν ένα τελικό σχέδιο συμφωνίας, λόγω των διαφορετικών απόψεών τους για ζητήματα- κλειδί, με κύριο το θέμα των ορυκτών καυσίμων.

Πρόκειται για μια νέα αποτυχία που ενισχύει τις επικρίσεις για το μοντέλο της COP που βασίζεται στην ομοφωνία, γεγονός που φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά του μπροστά στην κλιματική έκτακτη ανάγκη.

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«Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι όταν δημιουργήθηκε η COP, για λόγους που κατανοώ, σχεδιάστηκε για να βασίζεται αποκλειστικά στη συναίνεση» και «αυτό είναι πολλά να ζητά κανείς», τόνισε ο Αυστραλός υπουργός Κλίματος Κρις Μπόουεν.

Η αποτυχία της διάσκεψης του ΟΗΕ στην Αττάλεια ενίσχυσε τις εκκλήσεις για μεταρρυθμίσεις σε αυτό το σύστημα, στο οποίο μια μικρή μειοψηφία, ή ακόμη και μία χώρα σε σύνολο 200 που συμμετέχουν, μπορεί να εμποδίσει την οποιαδήποτε πρόοδο.

Στο Χ ο πρώην Aντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, που το 2007 τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την κλιματική αλλαγή, ζήτησε να δημιουργηθεί μια «μια πολυμερής διαδικασία, η οποία θα αντικατοπτρίζει τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και θα εκφράζει τη βούληση της πλειονότητας του κόσμου».

«Χρειάζεται συναίνεση για να αλλάξει (ο κανόνας) της συναίνεσης», τόνισε ωστόσο ο Μπόουεν, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή στην COP.

Οι συνομιλίες στην Τουρκία προσέκρουσαν σε πολλά ζητήματα, κυρίως στη ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στην τελική ανακοίνωση, κάτι που ζητούσαν η ΕΕ όπως και χώρες της Λατινικής Αμερικής και του Ειρηνικού. Όμως οι χώρες παραγωγοί υδρογονανθράκων, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, εναντιώθηκαν σε αυτό και το θέμα δεν περιλήφθηκε στο τελικό έγγραφο που πρότειναν οι διοργανωτές.

Οι χώρες διαφώνησαν εξάλλου σχετικά με το έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) και τη διατύπωση που επιλέχθηκε όσον αφορά τη δέσμευση άνθρακα — μια τεχνολογία που προβάλλεται από τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων, αλλά θεωρείται από άλλους δαπανηρή και αναποτελεσματική.

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Από την οπτική των φτωχότερων χωρών δεν σημειώθηκε επίσης καμία πρόοδος όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα, δηλαδή τους πόρους που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση και για την προσαρμογή σε καταστροφές που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Το θεμελιώδες πρόβλημα όσον αφορά μια πολιτική για το κλίμα που είναι αποδεκτή από όλους καθίσταται πιο ξεκάθαρο από ποτέ: οι χώρες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα δεν πρόκειται να συναινέσουν στην απαξίωση του πλούτου τους σε φυσικούς πόρους και τα πλούσια κράτη δεν πρόκειται να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για το κλίμα προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο», εκτίμησε ο Φρανκ Γιότζο καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

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Νομικές οδοί

Οι περισσότερες χώρες και παρατηρητές συμφωνούν ωστόσο ότι οι COP διατηρούν τη σημασία τους λόγω της μοναδικής τους μορφής, στην οποία προσκαλούνται σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου και έχουν ίση βαρύτητα στις συζητήσεις.

Αν και η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, αυξάνονται οι εκκλήσεις για δράση με άλλους τρόπους, κυρίως μέσω νομικών διαδικασιών.

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Αυτή η οδός διερευνάται ήδη, καθώς μια γνωμοδότηση από το Διεθνές Δικαστήριο αναφέρει ότι τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή.

«Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποφέρουν αυτό που χρειάζονται τα κράτη, είναι βέβαιο ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο και σε άλλα διεθνή δικαστήρια», δήλωσε ο Χαρζ Ναρούλα διεθνολόγος νομικός που παρείχε συμβουλές στα Νησιά Σολομώντα κατά τη διάρκεια της COP31.

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Άλλοι ελπίζουν ότι θα κερδίσει έδαφος η ιδέα συμφωνιών που επιτυγχάνονται εκτός του πλαισίου της COP, όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τη σύνοδο για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας τον Απρίλιο.

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε στην COP30 στη Βραζιλία και απευθυνόταν σε χώρες που επιθυμούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της διαδικασίας που βασίζεται στην επίτευξη συναίνεσης. Τα μέλη της αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, να συγκροτήσουν μια ομάδα επιστημόνων, η οποία θα παρέχει κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα.

«Αυτές οι πολυμερείς διαδικασίες αυξάνονται» και αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία, κυρίως σε ό,τι αφορά τη δέσμευση άνθρακα και τη χρηματοδότηση για το κλίμα, σημειώνει ο Γιότζο.

Και ο Μπόουεν αναφέρθηκε στην αξία της συνόδου στη Σάντα Μάρτα, αν και «δεν αντικαθιστά την COP. Είναι απλώς ένας άλλος τρόπος προσέγγισης».