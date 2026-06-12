“Απογείωση” στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τη δήλωση Τραμπ για το Ιράν – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Με μεγάλη άνοδο αντέδρασαν οι ασιατικές αγορές στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τέλος του πολέμου με το Ιράν, ενώ πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωναν αλματώδη άνοδο σήμερα Παρασκευή 12/6, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν, μετά τη διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλλει, μέχρι νεοτέρας, νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

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Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), ο Nikkei κατέγραφε άνοδο 3,91%, ενώ νωρίτερα ξεπέρασε ακόμη και το 4%, ενώ ο Kospi απογειώθηκε καταγράφοντας άνοδο 7,8%.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει βομβαρδισμούς των ΗΠΑ που επρόκειτο να γίνουν αυθημερόν διαβεβαιώνοντας πως έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και ότι θα μπορούσε να υπογραφτεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Η ιρανική διπλωματία ωστόσο αντέτεινε λίγο αργότερα πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη πάρει καμιά απόφαση για το εάν θα υπογραφτεί συμφωνία ή όχι.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ακόμη πως ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει εγκρίνει αυτή που χαρακτήρισε «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο». Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της υποτιθέμενης συμφωνίας.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν πτώση μετά τις δηλώσεις του ρεπουμπλικάνου. Αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 1,57%, στα 88,96 δολάρια.