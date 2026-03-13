Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές προς το Ιράν – “Πολύ σκληρά χτυπήματα την επόμενη βδομάδα”

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα (13/3) για πολύ σκληρά χτυπήματα την ερχόμενη βδομάδα.

«Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News θέλοντας να τρομοκρατήσει τις ιρανικές δυνάμεις που πλήττουν στόχους σε Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η δήλωση έρχεται την ώρα που χτυπήματα των ισραηλινών δυνάμεων έπληξαν στόχους στην Τεχεράνη σε σημείο που πραγματοποιούταν διαδήλωση.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε και πάλι ότι πλοία θα συνοδεύσουν όποια εμπορικά σκάφη κινούνται στον Περσικό Κόλπο τονίζοντας ότι έχουμε καταστρέψει τον ναυτικό στόλο του Ιράν.

«Ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά», εκτίμησε σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ η οποία έχει φέρει αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία.

Προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για μεγάλο χτύπημα

Είχε προηγηθεί ακόμη μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν που προειδοποιούσε για ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν μέσα στην ημέρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ «καταστρέφουν εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους». Μάλιστα, προαναγγέλλει νέο, μεγάλο χτύπημα.

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους, αλλά αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε ασύγκριτα πυρά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω αυτό!», πρόσθεσε