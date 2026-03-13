“Δυστύχημα” η συντριβή του αμερικανικού KC-135 στο Ιράκ, 4 νεκροί – Ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη εν μέσω διαδηλώσεων

Την 14η ημέρα του διανύει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την κατάσταση να έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί ανελέητες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην Τεχεράνη και σφυροκοπά τον Λίβανο, το Ιράν απαντά με νέες επιθέσεις, στο Ντουμπάι ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός σε νατοϊκή εγκατάσταση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν, γράφοντας στο Truth Social: «Δείτε τι θα συμβεί σε αυτούς τους τρελούς αλήτες».

Ο ίδιος, μιλώντας στο Fox News, σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι έχει υποστεί ζημιά, αλλά πιστεύω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο».

Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη χθες βράδυ στο δυτικό Ιράκ



Η ανακοίνωση αναφέρει:



«Στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά. Η ταυτότητα των μελών του πληρώματος δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Νωρίτερα, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, είχε αναλάβει την ευθύνη για την κατάρριψη του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων.

Εκρήξεις κοντά σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη

Την ώρα που χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν υπέρ του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, το Ισραήλ εξέδωσε ακόμα μια εντολή εκκένωσης στο κέντρο της πόλης. Οι IDF κάλεσαν σήμερα το πρωί τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο ζώνες στην καρδιά της Τεχεράνης ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» μέσα στις «επόμενες ώρες».

BREAKING: US/ISRAEL BOMBS IRANIAN CIVILIANS ATTENDING INTERNATIONAL QUDS DAY RALLY IN TEHRAN pic.twitter.com/XkEZDBDQIl— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 13, 2026

🔴Iranian media: The explosion occurred near Ferdowsi Square in central Tehran.The Secretary of the Supreme National Security Council attends the International Quds Day march pic.twitter.com/FE1XrvBg3I ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Σε μήνυμά του στα περσικά, που δημοσιοποίησε μέσω του X και συνοδεύεται από χάρτες οι οποίοι δείχνουν με κόκκινο τις απειλούμενες ζώνες, ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν «άμεσα» συγκροτήματα πολυκατοικιών στις συνοικίες Βίλα και Μονιρίγιεχ. Εξέδωσε ένα παρόμοιο μήνυμα για τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης της πόλης Καζβίν, σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در نقاط ذیل:

• ناحیه صنعتی لیا در شهر قزوین

• منطقه ویلا در تهران,

• منطقه منیریه در تهران,

بر اساس ناحيه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضمیمه



⭕️ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران… pic.twitter.com/iVYGwBc9iy ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Πληροφορίες που μεταδίδει το aljazeera αναφέρουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στη συγκέντρωση για την Ημέρα αλ-Κουντς στην Τεχεράνη. Οι εκρήξεις ακούστηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κοντά στο σημείο της διαδήλωσης.

Νέες επιθέσεις στον Λίβανο – Τουλάχιστον 2 νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε υποκαταστήματα της χρηματοπιστωτικής εταιρείας στη Βηρυτό, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.



Στόχοι ήταν επίσης αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone του Ισραήλ στην περιφέρεια της Σέμπα στο νοτιοανατολικό Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν ακόμα ότι ένας διοικητής της Χεζμπολάχ και αρκετοί μαχητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβαο.



Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel δυνάμεις του Ισραήλ κατέστρεψαν περίπου 400 στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων και αποθηκών όπλων.

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν με «σκληρότερη» καταστολή αν ξεσπάσουν νέες διαδηλώσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι νέες διαδηλώσεις στη χώρα θα αντιμετωπιστούν με σκληρότερη αντίδραση από την προηγούμενη καταστολή τον Ιανουάριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

«Ο κακός εχθρός, αφού απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης, επιδιώκει για άλλη μια φορά να σπείρει τον φόβο και να προκαλέσει ταραχές στους δρόμους» αναφέρεται στη δήλωση στην οποία οι Φρουροί της Επανάστασης δεσμεύονται να επιφέρουν «ισχυρότερο πλήγμα από αυτό της 8ης Ιανουαρίου» σε περίπτωση νέων αναταραχών.

Απειλεί ο Κατζ: Θα καταστρέψουμε όλες τις υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε να καταστρέψει την εθνική υποδομή του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ.



Οι δηλώσεις που έκανε, ακολουθούν την επίθεση που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός το πρωί σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα για να μεταφέρει αξιωματούχους από τον βορρά προς τον νότο του Λιβάνου.



«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανέζικη κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξανόμενο τίμημα μέσω της καταστροφής της εθνικής υποδομής του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατζ κατά την αξιολόγηση που είχε με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού.



«Η λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία παραπλάνησε και δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ, θα πληρώσει αυξανόμενο τίμημα μέσω καταστροφής υποδομών και απώλειας εδάφους, μέχρι να εκπληρωθεί η κεντρική δέσμευση για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Κατς.

Δύο νεκροί από drone στο Ομάν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης του σουλτανάτου, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στις χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του.

«Δύο drones συνετρίβησαν στο κυβερνείο Σόχαρ. Ένα από αυτά έπεσε στη βιομηχανική ζώνη αλ Αουάχι προκαλώντας τον θάνατο δύο αλλοδαπών εργαζόμενων και τον τραυματισμό πολλών άλλων ανθρώπων. Το δεύτερο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο χωρίς να προκαλέσει θύματα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν επικαλούμενο πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικό drone» που κατευθυνόταν προς τη διπλωματική συνοικία του Ριάντ.

Επίσης σημείωσε ότι κατέστρεψε πέντε drones στην περιοχή Ρουμπ αλ Χάλι και την αλ Χαρζ όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Εξάλλου κτίριο στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επλήγη από συντρίμμια που προκλήθηκαν από την αναχαίτιση βλήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.

«Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα συντρίμμια που προήλθαν από επιτυχημένα αναχαίτιση προκάλεσαν ένα ήσσονος σημασίας περιστατικό στην πρόσοψη κτιρίου στο κέντρο του Ντουμπάι», επεσήμαναν στο Χ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Βίντεο των IDF από βομβαρδισμό γέφυρας του ποταμού Λιτάνι

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι χτύπησε γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, την οποία χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ ως «βασικό πέρασμα» για να μεταφέρει μέλη της από το βόρειο στο νότιο Λίβανο. צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.



ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך… pic.twitter.com/jWK4dw9dup— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Σύμφωνα με το στρατό, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα «για να μετακινηθεί από το βόρειο στο νότιο τμήμα της χώρας, να προετοιμαστεί για μάχη εναντίον των στρατευμάτων του IDF και να επιχειρήσει εναντίον των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους πολίτες και προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή σε κατοικημένες περιοχές».

Τουρκικά ΜΜΕ: Βαλλιστικός και από το Ιράν ο πύραυλος προς τη βάση του Ιντσιρλίκ

Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα κάνει λόγο το τουρκικό κανάλι A Haber.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εικόνες που καταγράφηκαν και δημοσιεύτηκαν στα social media δεν είναι από χτύπημα του πυραύλου αλλά από θραύσματά του μετά την αναχαίτισή του. Πηγές που επικαλείται το τουρκικό μέσο λένε ότι δεν υπήρξε καμία έκρηξη από τον πύραυλο. Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Η Σ. Αραβία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ

Η αντιαεροπορική άμυνα των Εμιράτων έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.500 ιρανικά drones και σχεδόν 300 πυραύλους από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Χθες, Πέμπτη, ένα drone έπεσε κοντά στην οικονομική συνοικία του Ντουμπάι.

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οικονομικά κέντρα στην περιοχή του Κόλπου, γεγονός που έχει ωθήσει κάποιες εταιρείες να απομακρύνουν το προσωπικό τους από την περιοχή, την ώρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και οι άλλες χώρες της περιοχής του Κόλπου, βρίσκονται υπό συνεχή ιρανικά πυρά.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος, όπως και το λιμάνι της πόλης και το τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα με τις πολυτελείς του κατοικίες και το ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Άραμπ.

Μακρόν: Στρατιωτικός της Γαλλίας νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Ιράκ

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις». L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Η Κάγια Κάλλας προειδοποιεί για χάος και πόλεμο χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή

Για χάος και πόλεμο χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή κάνει λόγο σε συνέντευξή της στους Financial Times η Ύπατη Εκπρόσωποs της ΕΕ για θέματα εξωτερική πολιτικής, Κάγια Κάλλας.

Παράλληλα προσάπτει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι θέλει να διχάσει, «να διαιρέσει την Ευρώπη» επειδή δεν της «αρέσει» η ΕΕ.

«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση της Ουάσιγκτον παραπέμπει σε τακτικές «αντιπάλων» της