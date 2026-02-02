Νορβηγία: Υπό κράτηση ξανά ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου για επίθεση, λίγο πριν τη δίκη του για βιασμό

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα πως έθεσε υπό κράτηση τον μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας έπειτα από νέες καταγγελίες σε βάρος του ενόψει μιας ξεχωριστής δίκης αυτήν την εβδομάδα, όπου βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες βιασμού και άλλων εγκλημάτων.

Σε μια ανακοίνωση, η αστυνομία έκανε γνωστό πως ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ηλικίας 29 ετών, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, συνελήφθη χθες με την υποψία της πρόκλησης σωματικής βλάβης, απειλής με μαχαίρι και παραβίασης μιας περιοριστικής εντολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις τελευταίες κατηγορίες, η αστυνομία είπε πως θα ζητήσει από έναν δικαστή να παραμείνει ο Χόιμπι υπό κράτηση για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, παρέμενε ελεύθερος ενόψει της δίκης, που ξεκινά αύριο, για τέσσερις κατηγορίες βιασμού όπως και για ενδοοικογενειακή βία, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων, μία υπόθεση που έχει συνταράξει τη νορβηγική μοναρχία.

Σε βάρος του θα ασκηθούν νέες διώξεις βάσει των τελευταίων καταγγελιών πέραν των 38 κατηγοριών που ήδη αντιμετωπίζει. Ο δικηγόρος του απέφυγε να σχολιάσει τις νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σήμερα σε βάρος του.

Ο Χόιμπι δεν αποδέχεται την ενοχή του για τις κατηγορίες του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, έχει, ωστόσο, παραδεχθεί μικρότερα εγκλήματα και σχεδιάζει να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου, όπως έχει πει ο δικηγόρος του. Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει έως τη 19η Μαρτίου.

Η υπόθεση σε βάρος του Χόιμπι ξεκίνησε το 2024, όταν η αστυνομία τον κατονόμασε ως τον ύποπτο για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος μιας γυναίκας με την οποία συνδεόταν ερωτικά.

Σε μια ανακοίνωση στα ΜΜΕ, εκείνη την εποχή, ο Χόιμπι είχε παραδεχθεί πως άσκησε σωματική βία στη γυναίκα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ και ότι είχε προκαλέσει φθορές στο διαμέρισμά της. Είχε πει πως λυπάται για τις πράξεις του.