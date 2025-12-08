Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο – Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/12) όταν άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και ο δράστης φέρεται να βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση.

«Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Storo μετά από αναφορά ότι ένα άτομο πυροβόλησε μέσα στο κέντρο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες, από την αστυνομική διεύθυνση του Όσλο. «Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», συνέχισε.

Σε νέα ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.

“Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης”, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.