Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο – Συνελήφθη ο δράστης
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/12) όταν άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και ο δράστης φέρεται να βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στον χώρο για τυχόν θύματα ή άλλους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, σημειώνεται σε ανακοίνωση.
«Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο Storo μετά από αναφορά ότι ένα άτομο πυροβόλησε μέσα στο κέντρο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες, από την αστυνομική διεύθυνση του Όσλο. «Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», συνέχισε.
Σε νέα ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.
“Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης”, προσθέτει η ανακοίνωση.
Ο ύποπτος κάλεσε την αστυνομία προτού πυροβολήσει μια φορά προς το ταβάνι, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας.
