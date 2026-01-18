Νορβηγία: «Προς το παρόν» χωρίς αντίδραση στις δασμολογικές απειλές Τραμπ

H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.