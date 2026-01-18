Νορβηγία: «Προς το παρόν» χωρίς αντίδραση στις δασμολογικές απειλές Τραμπ
«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν» λέει ο πρωθυπουργός
H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της.
«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.
«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις