Κοινή δήλωση οκτώ ευρωπαϊκών κρατών μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω Γροιλανδίας: «Ενωμένοι στην αντίδρασή μας»

Κοινή δήλωση με σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον εξέδωσαν οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν δεχθεί απειλές για επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία τονίζουν ότι οι απειλές για επιβολή εμπορικών δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και προειδοποιούν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες.

BREAKING: Trump's Greenland threat risks 'dangerous downward spiral', UK says in joint statement with European allies – Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway and Sweden.





«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο κοινό ανακοινωθέν.

Παράλληλα, οι οκτώ χώρες εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και του σεβασμού της εδαφικής κυριαρχίας στην περιοχή.

Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμεύονται να συνεχίσουν να ενεργούν ενωμένοι και συντονισμένοι, ενισχύοντας την ασφάλεια στην Αρκτική, την οποία χαρακτηρίζουν κοινό διατλαντικό στρατηγικό συμφέρον.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, με το ζήτημα της Γροιλανδίας να εξελίσσεται σε νέο πεδίο πολιτικής και γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης.

Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Φάνη Παπαθανασίου, οι Γερμανοί στρατιώτες αποχωρούν από την Γροιλανδία, μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να επιβάλει δασμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την υποστηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά.