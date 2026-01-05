Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκαν με τη σύζυγό του σε δικαστήριο του Μανχάταν (Βίντεο)

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο που συνελήφθη το Σάββατο 3/1 από τις ΗΠΑ μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο του Μανχάταν.

Συγκεκριμένα, πλέον αναμένεται να περάσει δίκη κατηγορούμενος για πλήθος αδικημάτων που αφορούν συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ και κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών.

Εικόνες μεταδόθηκαν και έδειξαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να συνοδεύεται υπό δρακόντεια μέτρα από άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, ενώ επιστρατεύτηκε και δεύτερο ελικόπτερο μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα για την συνοδεία του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικόπτερο στο σε στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας. Επιβιβάστηκε με δυσκολία στο αυτοκίνητο, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του καθώς φαινόταν καταβεβλημένος.

Αυτός είναι ο δικαστής που θα δικάσει τον Μαδούρο

Η υπόθεση που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία εναντίον του Νικολάς Μαδούρο έχει ανατεθεί στον 92χρονο ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, ο οποίος διορίστηκε και επικυρώθηκε από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1998.

Ο Χέλερσταϊν, ανώτερος δικαστής από το 2011 στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προκύπτουν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλα θέματα που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, Ούγκο Καρβαχάλ Μπάριος, δήλωσε ένοχος ενώπιον του Χέλερσταϊν για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκοτρομοκρατία και εμπορία ναρκωτικών.

Ο Χέλερσταϊν έχει επίσης γίνει είδηση ​​τα τελευταία χρόνια όταν απέρριψε τα αιτήματα του Τραμπ να παραπέμψει την ποινική του υπόθεση για την αποσιώπηση χρημάτων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο Χέλερσταϊν διαπίστωσε ότι η επιστροφή χρημάτων του Τραμπ στον Μάικλ Κόεν, ο οποίος διευκόλυνε την πληρωμή χρημάτων για την αποσιώπηση χρημάτων στην ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, δεν ήταν επίσημες πράξεις που σχετίζονταν με την προεδρία του. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αντιτίθεται σε αυτήν την απόφαση.

Την άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση που εμπόδιζε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εχθρών των Αλλοδαπών για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την κυβέρνηση για την απέλαση ανθρώπων σε ξένη φυλακή «με αμυδρή ελπίδα για δίκη ή επιστροφή».