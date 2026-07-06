Σεισμοί στην Βενεζουέλα: Συγκλονίζει η ιστορία 12χρονης που έμεινε 32 ώρες κάτω από τα χαλάσματα – “Βρήκα κέτσαπ και τυρί, αυτά με κράτησαν ζωντανή”

Συγκλονιστικές είναι οι προσωπικές ιστορίες που αναδύονται από τα χαλάσματα που άφησαν πίσω τους οι δίδυμοι σεισμοί στην Βενεζουέλα. Ανάμεσα στους επιζώντες της βιβλικής καταστροφής είναι και η 12χρονη Φαμπάνια που έμεινε 32 ώρες εγκλωβισμένη πριν την σώσουν τα σωστικά συνεργεία.

«Είδα πράγματα να τρέμουν, να πέφτουν, να σπάνε και μετά οι τοίχοι ράγισαν. Ο τοίχος που χώριζε το διαμέρισμά μου από αυτό μιας φίλης κατέρρευσε. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα: “Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω από αυτό. Κανείς δεν θα με σώσει”», είπε η Φαμπιάνα στο BBC για την στιγμή που χτύπησαν οι δύο σεισμοί την Βενεζουέλα. Με τον σεισμό να ρημάζει το σπίτι της η μικρή Φαμπιάνα ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, παγιδευμένη από τα ερείπια από όλες τις πλευρές, με το ταβάνι σχεδόν να ακουμπάει το πρόσωπό της, όμως με έναν «μαγικό» τρόπο κατάφερε να μείνει ψύχραιμη.

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«Είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πολύ και γίνεται κλειστοφοβικός. Αλλά δεν ξέρω γιατί, μια παράξενη ηρεμία με κατέλαβε. Ίσως το μυαλό μου να ήταν σε σοκ», είπε. «Μου είπε να μείνω ήρεμη και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Φαμπιάνα για μια φροντίστρια από τον πάνω όροφο που προσπάθησε να τη βοηθήσει.

«Το ένα μου πόδι ήταν λυγισμένο σε επώδυνη θέση και μετακίνησα μερικά από τα ερείπια για να μπορέσω να τα ισιώσω. Ενώ το έκανα αυτό, έπαθα γρατζουνιές και κοψίματα, αλλά βρήκα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί. Αυτό με κράτησε», δήλωσε η 12χρονη. Κάτω από τα ερείπια, η Φαμπιάνα βρήκε το τηλέφωνό της. Δεν υπήρχε σήμα καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είχαν διακοπεί, αλλά αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό της. Πίστευε ότι τελικά θα κατάφερνε να το στείλει στη μητέρα της ή σε κάποιον που θα μπορούσε να βοηθήσει.

«Διαμέρισμα – Ritamar Palace. Έγινε σεισμός και έχουν πέσει πολλά ερείπια. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες είναι παγιδευμένοι στα ερείπια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», φαίνεται να λέει η Fabiana στο βίντεο.

Ο ήρωας – εθελοντής που έσωσε την 12χρονη

Με τους σεισμούς στην Βενεζουέλα να έχουν ισοπεδώσει ολόκληρα τετράγωνα και την ώρα που 12χρονη βρισκόταν κάτω από τα ερείπια η μητέρα της έφτασε στο σπίτι έντρομη ζητώντας την βοήθεια των διασωστών. Η Καρίνα, μητέρα της 12χρονης, δήλωσε ότι είδε το μισό κρεβάτι της κόρης της να προεξέχει από τα συντρίμμια. «Έτρεχα από τη μία άκρη του συγκροτήματος στην άλλη ουρλιάζοντας “Είναι νεκρή. Η κόρη μου είναι νεκρή“. Δεν ήξερα τι να κάνω».

Όταν η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο, δεν μπορούσε να ακούσει τη Φαμπιάνα, και τότε ήταν που η μητέρα της άρχισε να χάνει τις ελπίδες της.

«Μου είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα και έφυγαν. Είχα μια βαθιά σκέψη ότι ίσως είχε πεθάνει από ασφυξία ή είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Τότε ένας εθελοντής ήρθε κοντά μου και με ρώτησε τι συνέβαινε. Αυτός – ο Βίκτορ – ήταν ο ήρωάς μου», τόνισε η μητέρα. Ο Βίκτορ είχε σκαρφαλώσει στα συντρίμμια και άρχισε να φωνάζει τη Φαμπιάνα.

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Αυτή τη φορά τον άκουσε και απάντησε. Το είπε στην Καρίνα.

«Γύρισα σε όλους και φώναξα, “η κόρη μου είναι ζωντανή”», είπε η Καρίνα. «Άνθρωποι άρχισαν να φτάνουν κατά ορμές, άρχισαν να φέρνουν εργαλεία. Αλλά οι πυροσβέστες που ήταν εκεί είπαν ότι ήταν αδύνατο να περάσουν και έφυγαν».

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Λίγες ώρες αργότερα έφτασε μια άλλη ομάδα πυροσβεστών. Τη διαβεβαίωσαν ότι θα έβγαζαν τη Φαμπιάνα. Αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να την προσεγγίσουν.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ – ο εθελοντής – συνέχισε να επιστρέφει στο σημείο από όπου μπορούσε να μιλήσει στη Φαμπιάνα για να την καθησυχάσει.

Αργά το βράδυ, και ενώ οι δυνάμεις από το Καράκας δεν είχαν φτάσει στο σημείο, αλλά εθελοντές προσοπαθούσαν όλη τη νύχτα, τελικά άνοιξαν μια τρύπα αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν να δουν τη Φαμπιάνα.

'I ate ketchup and cheese', says Venezuelan girl trapped under quake rubble for 32 hours https://t.co/iSaq5jYNkP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

Το βίντεο της στιγμής που η χαμογελαστή Φαμπιάνα κοιτάζει μέσα από την τρύπα – έχει γίνει viral στη Βενεζουέλα.

Γύρω στις 02:00 τοπική ώρα την Παρασκευή – 32 ώρες μετά τους σεισμούς – κατάφεραν να σκάψουν μια σήραγγα αρκετά φαρδιά για να ανασύρουν τη Φαμπιάνα. Βγήκε από τα συντρίμμια με την υποστήριξη των διασωστών και κατέρρευσε στην αγκαλιά της μητέρας της.