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Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό

Eκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό
EFE
DEBATER NEWSROOM

Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Τον νεότερο απολογισμό έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

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