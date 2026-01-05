Νικολάς Μαδούρο: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» – Τα 40 λεπτά στο δικαστήριο και οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο 3/1 από τις ΗΠΑ στο Καράκας οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του οδηγήθηκαν σιδηροδέσμιοι στο δικαστήριο για την ακροαματική διαδικασία, η οποία κράτησε 40 λεπτά, με τον δικαστή να τους απαγγέλει τις κατηγορίες που τους προσάπτει η αμερικανική δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες είναι οι εξής: συνωμοσία για ναρκωτικά-τρομοκρατία, συνωμοσία για την εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για την κατοχή αυτών των όπλων.

Ο Μαδούρο, στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε για να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

Νικολάς Μαδούρο: Τα πρώτα σκίτσα από την ακροαματική διαδικασία

Σύμφωνα με το Reuters, ο Νικολάς Μαδούρο φορούσε πορτοκαλί παπούτσια, μπεζ παντελόνι και ένα πορτοκαλί πουκάμισο με ένα μαύρο πουκάμισο από πάνω, ενώ τα πρώτα σκίτσα ήρθα στο φως της δημοσιότητας.

Νικολάς Μαδούρο: Κρατούσε σημειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια

Ο Μαδούρο κρατούσε σημειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και ζήτησε από τον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν να του επιτραπεί να τις κρατήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χέλερσταϊν είπε ότι είχε το δικαίωμα να το πράξει και ένας εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα. Ο Χέλερσταϊν ενημέρωσε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες για το δικαίωμά τους να ενημερώσουν το προξενείο της Βενεζουέλας για τις συλλήψεις τους. Ο Μαδούρο και ο Φλόρες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επισκεφθούν το προξενείο.

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επισήμως σήμερα προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».