Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: “Υπονομεύουμε το καθεστώς και δίνουμε την ευκαιρία στον λαό να το ανατρέψει – Έρχονται πολλές εκπλήξεις” (βίντεο)

"Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα και δεν θα είναι εύκολο"

Χρήστος Παπαδόπουλος

Για την εξουδετέρωση των ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων μίλησε σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς.

Ωστόσο, παραδέχεται πως αυτή είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο.

«Υπονομεύουμε το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει. Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα και δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια.

Στηρίζουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο. Θα συμβάλουμε τόσο έμμεσα όσο και μέσω άμεσων ενεργειών, υπάρχουν ακόμη πολλές εκπλήξεις που έρχονται» επεσήμανε.

