Νετανιάχου: “Υπονομεύουμε το καθεστώς και δίνουμε την ευκαιρία στον λαό να το ανατρέψει – Έρχονται πολλές εκπλήξεις” (βίντεο)

Για την εξουδετέρωση των ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων μίλησε σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς.

Ωστόσο, παραδέχεται πως αυτή είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο.

«Υπονομεύουμε το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει. Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα και δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια.

Netanyahu:



We are undermining the regime in the hope of giving the people an opportunity to remove it.



It will not happen all at once, and it will not be easy. But if we persist, we will give them an opportunity to take their fate into their own hands.



We are helping our… pic.twitter.com/ZyReZR20ss— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Στηρίζουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο. Θα συμβάλουμε τόσο έμμεσα όσο και μέσω άμεσων ενεργειών, υπάρχουν ακόμη πολλές εκπλήξεις που έρχονται» επεσήμανε.