Λεπτομέρειες για το χτύπημα του Ισραήλ που εξόντωσε τον Αλί Λαριτζανί, κρυβόταν με τον γιο του – “Σιγή ιχθύος” από το Ιράν

Νεκρός είναι, σύμφωνα με το Ισραήλ, ο νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος, ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και ο άνθρωπος που θεωρείται ότι δοικούσε τη χώρα από το παρασκήνιο.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατό του, με την κρατική τηλεόραση της χώρας να μεταδίδει χειρόγραφό του μήνυμα. Πάντως, τελευταία φορά εθεάθη την περασμένη Παρασκευή σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Αλ Κουντς.

Israeli Defense Minister Israel Katz announced that Iran’s top security official Ali Larijani and Basij commander Gholamreza Soleimani were killed in an overnight airstrike in Iran. pic.twitter.com/DNY2ptheES— Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

Το πρωί της Τρίτης 17/3, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ. Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον (Αλί) Χαμενεΐ…», ανέφερε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

צה"ל חיסל את עלי לאריג'אני – מנהיג משטר הטרור האיראני בפועל



הלילה, ה-17 במרץ 2026, חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך… pic.twitter.com/Z88IEtHznS— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε δηκτικά πως «ο Αλί Λαριτζανί είχε μια επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του—το κάναμε δωρεάν».

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχουμε δει ακόμα τον Μοτζτάμπα… αρχίζει να είναι ντροπιαστικό για αυτό το καθεστώς» σημείωσε.

«Το καθεστώς μπορεί να ανατραπεί μόνο από τον ιρανικό λαό, όμως χωρίς εξωτερική βοήθεια, ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί μόνος του» είπε.

Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργό δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο, με τη λεζάντα: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατάζει την εξόντωση ανώτερων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος».

Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt March 17, 2026

Το χειρόγραφο μήνυμα του Λαριτζανί μετά τις φήμες για τον θάνατό του

Εν τω μεταξύ, λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση του χτυπήματος, δημοσιεύτηκε χειρόγραφο μήνυμα του στα social media. 🚨🇮🇷Iranian National Security Council Secretary Ali Larijani issues statement after assassination claims made by IDF.



Sailors killed in the war with USA are being buried today.



Some news outlets claim Larijani is still alive. https://t.co/kXV04Zugj5 pic.twitter.com/cmkvxutaVR March 17, 2026

Στο μήνυμα ο Λαριτζανί αναφέρεται στην κηδεία των ναυτών που χτυπήθηκαν στο ιρανικό πλοίο ανοιχτά της Σρι Λάνκα από αμερικανικό υποβρύχιο: «Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά του ιρανικού έθνους και οι θυσίες αυτές θα ενισχύσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πολλά χρόνια ακόμη, στο πλαίσιο της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Προσεύχομαι στον Παντοδύναμο Θεό να τους χαρίσει την υψηλότερη θέση και τιμή για αυτούς τους αγαπημένους μάρτυρες». به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Πώς έγινε η επίθεση που σκότωσε τον Λαριτζανί

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Αλί Λαριτζανί δέχθηκε επίθεση ενώ ήταν μαζί με τον γιο του σε κρησφύγετο.

Όπως είπε αξιωματούχος του Ισραήλ, η επίθεση με στόχο τον Λαριτζανί είχε αρχικά προγραμματιστεί για το προηγούμενο βράδυ, αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.

Πληροφορίες που ελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας 16/3 ανέφεραν ότι επρόκειτο να φτάσει σε ένα από τα πολλά διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, σημείωσε ο αξιωματούχος προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες πως στο σημείο βρισκόταν με τον γιο του.

Η επίσημη ανακοίνωση των IDF για τον θάνατο του Λαριτζανί

«Οι Ισραηλινές Άμυνες Άμυνας (IDF) εξάλειψαν τον Αλί Λαριτζανί – τον de facto ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.



הלילה, ה-17 במרץ 2026, חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך… pic.twitter.com/Z88IEtHznS— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

Οι IDF ανακοινώνουν ότι χθες, 17 Μαρτίου 2026, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες των IDF και μέσω της ενσωμάτωσης μοναδικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, πραγματοποίησε μια ακριβή επίθεση που εξάλειψε τον Αλί Λαριτζανί, τον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος λειτουργούσε ως ο de facto ηγέτης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν κοντά στην Τεχεράνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών, ο Λαριτζανί θεωρούνταν ένας από τους πιο έμπειρους και ανώτερους παράγοντες της ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος και ήταν στενός συνεργάτης του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Μετά την εξάλειψη του Χαμενεΐ, ο Λαριτζανί εδραίωσε την ιδιότητά του ως ο de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος και ηγήθηκε των μαχητικών προσπαθειών κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών σε όλη την περιοχή.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Λαριτζανί ηγήθηκε του συντονισμού εθνικής ασφάλειας του καθεστώτος και κατεύθυνε τη διεθνή του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής με μέλη του άξονα.

Κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου κύματος διαμαρτυριών κατά του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, ο Λαριτζανί προώθησε βίαια μέτρα επιβολής του νόμου και επιχειρήσεις καταστολής και επέβλεψε προσωπικά τη σφαγή που διαπράχθηκε εναντίον Ιρανών διαδηλωτών.

Η εξάλειψή του προστίθεται στην εξάλειψη δεκάδων ανώτερων διοικητών και ηγετών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, οι οποίοι εξοντώθηκαν από τον Ισραηλινό Στρατό κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Το Λιοντάρι», και αποτελεί περαιτέρω πλήγμα στις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος να διαχειρίζεται και να συντονίζει εχθρικές δραστηριότητες κατά του Κράτους του Ισραήλ».

Σημειώνεται πως ο Αλί Λαριτζανί ήταν επί χρόνια το «δεξί χέρι» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στις 28 Φεβρουαρίου, και θεωρείτο το νούμερο δύο της ιρανικής ηγεσίας μετά τον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι προ ημερών, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών. Η επικήρυξη αφορούσε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν καθώς και τον Αλί Λαριτζανί.