Νετανιάχου «βαφτίζει» τον πόλεμο στη Γάζα «Πόλεμος της Αναγέννησης»

Λίγη ώρα πριν ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στο υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου και την εκεχειρία.

«Σήμερα (19.10.2025) καταθέτω προς έγκριση στην κυβέρνηση την πρόταση να δοθεί στον πόλεμο ένα επίσημο και μόνιμο όνομα. Θα λέγεται “Πόλεμος της Αναγέννησης”», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ενώ η Χαμάς εξαπέλυε επίθεση κατά των IDF στη Ράφα.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Στο τέλος δύο συνεχόμενων ετών μάχης, θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε, καθώς αναδυθήκαμε μέσα από την τρομερή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου», υποδηλώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ο πόλεμος με τη Χαμάς στη Γάζα.

Επιπλέον, τόνισε ότι το Ισραήλ πρόκειται να απονείμει παράσημα σε στρατιώτες που συμμετείχαν στον πόλεμο, μια πρακτική που εφαρμόζεται μετά το τέλος των πολέμων: «Όπως και σε προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες, τα παράσημα της τρέχουσας εκστρατείας θα φέρουν την επίσημη ονομασία “Πόλεμος της Αναγέννησης”».

Ωστόσο, μόλις ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις νέες συγκρούσεις μεταξύ IDF και Χαμάς στη Ράφα, αποχώρησε από το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.