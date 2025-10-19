Γάζα: “Σπάει” η  εκεχειρία – Η Χαμάς επιτίθεται σε Ισραηλινούς στρατιώτες, το Ισραήλ ανταποδίδει με αεροπορικά πλήγματα (βίντεο)

Το μέλλον της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει αβέβαιο, καθώς, σύμφωνα με τους Times of Israel, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν στα νότια του θύλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού μέσου, η επίθεση έγινε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή. Σε απάντηση, ο IDF προχώρησε σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων στη Ράφα.

Το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί τη νεότερη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, η οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνεχίζει να δρα στρατιωτικά παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Μέχρι στιγμής, ο IDF δεν έχει εκδώσει επίσημο σχόλιο σχετικά με την επίθεση ή την έκταση των επιχειρήσεων που ακολούθησαν. Ωστόσο, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η αντίδραση ήταν «άμεση και στοχευμένη», με στόχο να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις στην περιοχή.

Την Παρασκευή, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο IDF, αρκετοί ένοπλοι είχαν εμφανιστεί από σήραγγα στη Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία για ενδεχόμενη αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας εδώ και μέρες, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Ράφα και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Η Χαμάς διέψευσε τις ΗΠΑ για επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας

Νωρίτερα η Χαμάς απέρριψε την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Επικείμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της ειρηνευτικής συμφωνίας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για την προστασία του λαού της Γάζας σε περίπτωση επίθεσης από τη Χαμάς. Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά αμάχων θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της συμφωνημένης εκεχειρίας και θα υπονόμευε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.

«Σε περίπτωση που η Χαμάς πραγματοποιήσει την επίθεση, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων της Γάζας και η τήρηση της εκεχειρίας», τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.