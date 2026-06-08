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Νετανιάχου: Οι ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων (Βίντεο)

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Νετανιάχου: Οι ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων (Βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, επειδή μετά τα πλήγματα που επιφέραμε στο τρομοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αν το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ».

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