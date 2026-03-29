Νετανιάχου για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο: Δεν υπήρχε “κακόβουλη πρόθεση”

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους “ασφαλείας” και δεν προήλθε από καμιά “κακόβουλη πρόθεση”, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου.

Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.