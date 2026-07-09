Τραγωδία στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων: Στους 28 οι νεκροί, σοκαριστικές εικόνες
Δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους την Πέμπτη 9/7.
Συγκεκριμένα, τον αριθμό των νεκρών μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua, επικαλούμενο έναν πρώτο απολογισμό, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.
A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 9, 2026
Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.
Multiple people are trapped as a massive fire engulfs a shoe factory in Jinjiang, Fujian, China. Reports indicate significant casualties. pic.twitter.com/rm7dPwsGl0— Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026
BREAKING: At least 28 dead in China factory fire, state media reports
Chinese fire and rescue crews rushed Thursday to extinguish a deadly blaze at Huiteng shoes factory in Jinjiang city of China, where people were feared trapped hours after it broke out
READ:… pic.twitter.com/9LGdljpaZiΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026
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