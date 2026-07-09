Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων: Στους 28 οι νεκροί, σοκαριστικές εικόνες

Δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Τραγωδία στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων: Στους 28 οι νεκροί, σοκαριστικές εικόνες
DEBATER NEWSROOM

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους την Πέμπτη 9/7.

Συγκεκριμένα, τον αριθμό των νεκρών μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua, επικαλούμενο έναν πρώτο απολογισμό, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.

Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ