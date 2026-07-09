Τραγωδία στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων: Στους 28 οι νεκροί, σοκαριστικές εικόνες

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Κίνα στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους την Πέμπτη 9/7.

Συγκεκριμένα, τον αριθμό των νεκρών μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua, επικαλούμενο έναν πρώτο απολογισμό, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες απώλειες».

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BREAKING: Casualties reported after a massive fire at a shoe factory in Jinjiang, Fujian province, China pic.twitter.com/BRtKSzAZpm— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα (07.00 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο Χουιτένγκ, στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν.

A major fire today broke out in a shoe factory in Jinjiang, Fujian, with significant casualties reported. 183 firefighters + 35 engines battled the blaze. Cause is under investigation. pic.twitter.com/KoPfkS8GKx July 9, 2026

Περίπου 200 πυροσβέστες και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσε το υπουργείο Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.

Multiple people are trapped as a massive fire engulfs a shoe factory in Jinjiang, Fujian, China. Reports indicate significant casualties. pic.twitter.com/rm7dPwsGl0— Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026