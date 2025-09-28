Νετανιάχου – Γάζα: “Αν η Χαμάς απελευθερώσει του ομήρους, θα τους αφήσουμε να φύγουν”

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα (28/9) για την πορεία του πολέμου στην Γάζα, την Χαμάς και την πρόταση 21 σημείων από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι “αν η Χαμάς αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο και να απελευθερώσει τους ομήρους, τότε το Ισραήλ θα τους αφήσει να φύγουν από την Γάζα”. Παράλληλα, ενόψει της συνάντησης του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι “οι λεπτομέρειες για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου πρέπει να διευθετηθούν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν». 'FREE OUR HOSTAGES': Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 21-point peace plan for ending the Gaza war ahead of his meeting with President Trump at the White House on Monday. pic.twitter.com/J6owLMcIk0— Fox News (@FoxNews) September 28, 2025

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι αξιόπιστη για την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στην μεταπολεμική περίοδο