Τραμπ: “Μπορούμε να κάνουμε κάτι πραγματικά σπουδαίο στην Μέση Ανατολή”

Ανάρτηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανέβασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για “σπουδαία πράγματα” τα οποία μπορούν να συμβούν στην περιοχή.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να εξηγήσεις ακριβώς τι εννοεί.

Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μία συμφωνία για την Γάζα είναι πιθανή την περασμένη Παρασκευή, ενώ η εισβολή του ισραηλινού στρατού στην περιοχή συνεχίζεται.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή». Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς υποστήριξε ότι δεν έλαβε κανένα σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας αναφερόμενη στην φημολογούμενη πρόταση 21 σημείων για εκεχειρία.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.

Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες για τη Γάζα με κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και τα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς έχουν γνώση των συζητήσεων, που, όπως επισήμανε, θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.